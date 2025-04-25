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大陸放軟？傳對部分美國晶片免徵125%關稅 但暫不包含存儲晶片

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸《財經》雜誌引述多位有晶片進口需求科技公司相關人士表示，有8個與半導體相關的稅號被免除加徵關稅，但暫時不包含存儲晶片，代表部分「流片地」為美國的晶片進口關稅，從125%降為0。路透
大陸《財經》雜誌引述多位有晶片進口需求科技公司相關人士表示，有8個與半導體相關的稅號被免除加徵關稅，但暫時不包含存儲晶片，代表部分「流片地」為美國的晶片進口關稅，從125%降為0。路透

大陸多位有晶片進口需求科技公司的相關人士表示，有8個與半導體相關的稅號被免除加徵關稅，但暫時不包含存儲晶片，這代表部分「流片地」為美國的晶片進口關稅，從125%降為0。

大陸半導體行業協會曾於11日發布通知，稱根據海關總署相關規定，積體電路原產地按照四位稅則號改變原則認定，也就是晶片的「流片地」認定為原產地。而按照此規則，流片地在美國，也就是「Made in USA（美國製造）」的晶片，會被徵收125%的關稅。

大陸《財經》雜誌引述位於上海的一家模擬晶片公司人士的話指出，24日下午，有關部門來開會通知，免除從美國半導體廠商進口部分產品的關稅，只徵收13%的增值稅，免稅清單中暫時不包括記憶體晶片。4月10-24日期間，如果進口相關半導體產品交過稅的，可以退稅。該名人士確認，24日，公司進口了一批美國的半導體產品，並沒有被徵收關稅。

《財經》於24日晚致電大陸海關熱線電話12360，海關客服人員表示，海關沒收到相關信息，請關注財政部官網，但也透露23日上午已接到多通電話諮詢此事，大陸財政部官網則暫未見發布相關政策。

快科技報導，對於美國產積體電路晶片，只有存儲作用854232（HS CODE稅號）者，才會面臨大陸加徵的125％高額關稅。此外，854231控制功能、854233放大功能、854239其他功能的晶片，將不再加徵125％關稅。

消息傳出，有企業反應已收到昆山海關、中山海關等的電話通知，深圳海關也確認存在免徵關稅的情況，但具體的詳細清單還有待進一步公布。

半導體 海關 美國 關稅

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