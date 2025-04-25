快訊

阿金散步「遭內褲套頭」丟臉到當場趴地崩潰！網笑翻：狗狗瞬間社死了

中和男訪弟敲門無回應！開門驚見「陳屍沙發」有屍斑

很多人不知道！全家超商推1隱藏服務 眾人大讚：太佛、太貼心

聽新聞
0:00 / 0:00

陸對美國豬肉採購減少1.2萬噸 比前一周減少72%

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
今年4月，大陸浙江杭州市的一處市場裡，一名小販切著豬肉。（法新社）
今年4月，大陸浙江杭州市的一處市場裡，一名小販切著豬肉。（法新社）

美中關稅戰下，數據顯示大陸減少對美國農產品採購。華爾街日報24日報導，據美國農業部的每周數據，大陸削減了對美國大豆的採購量，並減少了計劃在今年進口的豬肉數量。分析師預計，如果該趨勢持續，農產品價格將面臨巨大壓力。

報導提到，本周數據顯示，中國大陸先前宣布的美國豬肉採購量減少12,000噸，使截至4月17日當周的總銷售量降至僅5,800噸。這是今年迄今的最低交付量數字，比前一周下降72%。

另外，美國農業部表示，中國大陸在這段時間僅購買1,800噸大豆，與截至10日當周購買的72,800噸相去甚遠。

美國大豆協會（American Soybean Association）首席經濟學家格爾特（Scott Gerlt）認為，如果關稅持續下去，市場預計美國農產品價格將下跌，因為大陸需求占美國大豆出口市場的60%。格爾特指，就大豆而言，取代中國需求非常困難，中國需求的缺失，可能會在供應鏈中產生其它連鎖反應。

但密蘇里州堪薩斯城農業經紀公司Central States Commodities總裁賈森·布里特（Jason Britt）則認為，大多數與自己交流過的人都認為，1星期的變化不構成趨勢。他稱，許多常規因素，可能導致大陸對美國大豆購買量明顯下降。布里特稱，美國農民此時正處於種植下季作物的早期階段，出口商更熱衷於為這些作物達成交易，因此，大陸常在春季放慢大豆採購。

報導提到，本周四，芝加哥商品交易所（Chicago Board of Trade）的大豆期貨交易結算價上漲1.2%，至每蒲式耳10.63美元，因為許多交易員、分析師保留他們對大陸未來需求的判斷。但分析師和交易員亦承認，川普在關稅決策反覆無常，意味著很難就期貨在近期可能出現的走勢做規劃。

分析師 美國豬肉 農業部

延伸閱讀

港特首：香港可助陸企突破美國封鎖 拓海外市場

川普的關稅將迫使Toyota在美國生產下一代RAV4 ?

美國不管俄烏了？網酸「川普根本沒幫忙」：軍工股、黃金要飆了

台灣通膨低主要是核心物價沒漲 賴清德：我們總要回補人家

相關新聞

關稅戰撲朔迷離？日媒指川普焦慮 陸卻為「這原因」而冷淡

中美關稅戰下，過去幾天，美國總統川普及政府高層對陸釋放和解訊號，但日媒分析，受到市場壓力的川普政府為緩解緊張局勢，不斷施...

拔掉前台積電幹部後 長鑫存儲轉向「這國家」急尋人才

歷經去年晶圓報廢風波後，大陸記憶體大廠長鑫存儲（CXMT）擴大產能，近期罕見發布日本分公司徵才公告，這次徵才行動，不僅是...

大陸海警登南沙群島「鐵線礁」宣示主權 稱「對菲方非法活動取證」

大陸與菲律賓在南海局勢依舊緊張，中共官媒環球時報披露，今年4月中旬，大陸海警在南海鐵線礁實施海上管控，行使主權管轄權，期...

小紅書將取消員工競業 不再大小周 五一假期後執行

「小紅書將取消大小周」24日沖上微博熱搜。小紅書24日發布全員信稱，公司基於信任設計機制，致力於建立與員工的長期關係，宣...

美關稅戰 中國業者聖誕訂單轉尋新市場 暫緩生產

受中美關稅戰影響，正在參展的廣交會聖誕節相關產品與燈飾行業的參展商都表示，過去美國市場青睞的聖誕產品，如今受到貿易新形勢...

寧波製造無人機 下月在香港試飛 可送咖啡上獅子山

浙港兩地24日簽署合作備忘錄，而浙江寧波公司製造的無人機下月在港試飛，「低空經濟」迎來新契機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。