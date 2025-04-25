陸對美國豬肉採購減少1.2萬噸 比前一周減少72%

美中關稅戰下，數據顯示大陸減少對美國農產品採購。華爾街日報24日報導，據美國農業部的每周數據，大陸削減了對美國大豆的採購量，並減少了計劃在今年進口的豬肉數量。分析師預計，如果該趨勢持續，農產品價格將面臨巨大壓力。

報導提到，本周數據顯示，中國大陸先前宣布的美國豬肉採購量減少12,000噸，使截至4月17日當周的總銷售量降至僅5,800噸。這是今年迄今的最低交付量數字，比前一周下降72%。

另外，美國農業部表示，中國大陸在這段時間僅購買1,800噸大豆，與截至10日當周購買的72,800噸相去甚遠。

美國大豆協會（American Soybean Association）首席經濟學家格爾特（Scott Gerlt）認為，如果關稅持續下去，市場預計美國農產品價格將下跌，因為大陸需求占美國大豆出口市場的60%。格爾特指，就大豆而言，取代中國需求非常困難，中國需求的缺失，可能會在供應鏈中產生其它連鎖反應。

但密蘇里州堪薩斯城農業經紀公司Central States Commodities總裁賈森·布里特（Jason Britt）則認為，大多數與自己交流過的人都認為，1星期的變化不構成趨勢。他稱，許多常規因素，可能導致大陸對美國大豆購買量明顯下降。布里特稱，美國農民此時正處於種植下季作物的早期階段，出口商更熱衷於為這些作物達成交易，因此，大陸常在春季放慢大豆採購。

報導提到，本周四，芝加哥商品交易所（Chicago Board of Trade）的大豆期貨交易結算價上漲1.2%，至每蒲式耳10.63美元，因為許多交易員、分析師保留他們對大陸未來需求的判斷。但分析師和交易員亦承認，川普在關稅決策反覆無常，意味著很難就期貨在近期可能出現的走勢做規劃。