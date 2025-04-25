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關稅戰撲朔迷離？日媒指川普焦慮 陸卻為「這原因」而冷淡

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
2017年11月9日，美國總統川普（右）在北京人民大會堂的歡迎儀式上，與大陸國家主席習近平交談。（美聯社資料照）
2017年11月9日，美國總統川普（右）在北京人民大會堂的歡迎儀式上，與大陸國家主席習近平交談。（美聯社資料照）

中美關稅戰下，過去幾天，美國總統川普及政府高層對陸釋放和解訊號，但日媒分析，受到市場壓力的川普政府為緩解緊張局勢，不斷施壓要求展開談判，但陸方卻表示「如果美方不取消加徵的關稅，就無法展開對話」，對美方釋放的和解訊號，大陸「表現得冷淡」。

日經中文網指，美東時間24日中午，川普面對陸稱「雙方沒就關稅問題磋商或談判」，川普向記者反駁，「我們今天早上剛與他們會談」，報導指，目前的局勢逐漸演變為，川普政府試圖營造談判進展以穩定市場，「中國則看穿其企圖，擺出強硬姿態。」

川普日前表示，對陸加徵最高145%的關稅「太高了」，也暗示如果陸方回應，有可能大幅下調，還表示與陸達成「公平交易」，在未來2-3周內有望取得進展。

但大陸商務部24日的記者會上，發言人何亞東則稱，「單邊加徵關稅措施由美方發起，如果美方真的想解決問題，就應該正視國際社會和國內各方理性聲音，徹底取消所有對華單邊關稅措施，通過平等對話，找到解決分歧的辦法。」

報導稱，僵局若持續，貿易戰所帶來的傷害對中美都難以避免。報導舉例，美從大陸的進口占比，已從川普第1任期的逾2成，下降至目前的1成多。

同時，大陸對美出口占比達26%的智慧手機等電子產品，雖大部分被排除在關稅之外，但在玩具等消費者價格變動較為敏感的商品中，美對陸依賴仍高。如果大陸不放寬對稀土的出口限制，甚至可能影響美國的武器製造等領域。

報導直指，川普政府須在美國國內對關稅政策不滿情緒膨脹前與陸方達成交易，且2026年秋季即將期中選舉，川普無法任由貿易戰長期拖延。

據國際貨幣基金組織（IMF）數據，關稅所帶來的2025年經濟增長率的降幅估值，美國為0.4個百分點，中國大陸則為1.3個百分點，後者受影響更顯著。且貿易戰一旦長期化，不僅對中美，對全球經濟也將成為沉重負擔。

川普 美國 關稅

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