大陸海警登南沙群島「鐵線礁」宣示主權 稱「對菲方非法活動取證」

大陸與菲律賓在南海局勢依舊緊張，中共官媒環球時報披露，今年4月中旬，大陸海警在南海鐵線礁實施海上管控，行使主權管轄權，期間登上鐵線礁開展島礁檢查，對相關非法活動進行取證，環時還刊出照片顯示海警人員拉出中共五星旗宣示主權。

環球時報24日刊出「近日獲取的一組獨家照片」，指今年4月中旬，大陸海警在南海鐵線礁實施海上管控，行使主權管轄權。期間海警執法員登上鐵線礁開展島礁檢查，對相關非法活動進行取證。

環時指，此次維權執法行動中，大陸海警執法員登上鐵線礁進行巡查，並「對菲方非法活動的相關情況進行影片取證」。此外海警執法員還在鐵線礁展示五星旗宣示主權、清理鐵線礁上殘留的塑膠瓶、木棍和其他碎片垃圾。

中國南海研究院世界海軍研究中心主任陳相秒表示，這表明大陸海警「對固有領土實現了有效管控和定期巡邏」，展示了依法依規對海洋環境進行保護的負責態度。