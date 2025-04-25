大陸海警登南沙群島「鐵線礁」宣示主權 稱「對菲方非法活動取證」
大陸與菲律賓在南海局勢依舊緊張，中共官媒環球時報披露，今年4月中旬，大陸海警在南海鐵線礁實施海上管控，行使主權管轄權，期間登上鐵線礁開展島礁檢查，對相關非法活動進行取證，環時還刊出照片顯示海警人員拉出中共五星旗宣示主權。
環球時報24日刊出「近日獲取的一組獨家照片」，指今年4月中旬，大陸海警在南海鐵線礁實施海上管控，行使主權管轄權。期間海警執法員登上鐵線礁開展島礁檢查，對相關非法活動進行取證。
環時指，此次維權執法行動中，大陸海警執法員登上鐵線礁進行巡查，並「對菲方非法活動的相關情況進行影片取證」。此外海警執法員還在鐵線礁展示五星旗宣示主權、清理鐵線礁上殘留的塑膠瓶、木棍和其他碎片垃圾。
中國南海研究院世界海軍研究中心主任陳相秒表示，這表明大陸海警「對固有領土實現了有效管控和定期巡邏」，展示了依法依規對海洋環境進行保護的負責態度。
公開資料顯示，今年1月，大陸與菲律賓曾在鐵線礁爆發摩擦，當時陸方指控菲船侵闖南沙群島鐵線礁附近海域，聲稱依法攔阻管制、警告驅離，並公開當時的現場畫面。菲方則反控大陸海警船採取侵略性舉動，陸方直升機還在船隻上空以不安全的高度盤旋。
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