波音證實 陸停止接收新飛機

美國川普政府月初祭出對等關稅，傳出大陸航司暫停接收美國製造的波音客機。波音執行長歐特柏格廿三日接受美媒訪問時證實，大陸因美中貿易戰，已停止接收新飛機。

第一財經報導，一架尚未交付中國國際航空的波音737 MAX飛機，廿四日上午從舟山波音完工中心起飛，目的地是波音總裝廠所在地西雅圖。在此之前，已有二架待交付廈門航空的波音飛機退回美國。此外，吉祥航空也確認推遲接收原本要交付的波音787飛機。

綜合法新社、路透報導，歐特柏格在廿三日接受美媒ＣＮＢＣ訪問時證實，由於美中貿易戰，大陸已停止接收新飛機。波音原計畫今年向大陸客戶交付約五十架飛機。但歐特柏格也承諾，將保護波音免受貿易戰影響，並致力於推動復甦。

來自大陸航空公司的訂單，占波音商用機總訂單量約百分之十，歐特柏格表示，公司已避免關稅帶來的更大損害，並能將這些飛機轉交給其他「提出額外飛機需求」的航空公司。

歐特柏格並表示，對波音整體年度計畫感覺良好，儘管預期陸方局勢，會減少波音在第一季強勁交付表現所建立的部分餘裕。他表示，中國是波音因關稅問題在飛機交付方面唯一出現困難的國家，但公司也在密切關注來自歐洲的潛在報復性關稅，並正與白宮進行磋商。

據官網介紹，舟山波音完工中心位於浙江舟山市，是波音與中國商用飛機有限責任公司的合資企業，該中心負責安裝交付給大陸航空公司客戶的737 MAX飛機的內飾與噴漆塗裝。官網也指出，在目前製造出的所有737飛機中，有三分之一交付給大陸客戶。