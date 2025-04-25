活化經濟 陸縮減市場准入負面清單

為促進市場活絡，因應外部不確定經貿環境，大陸二○二五年的新版「市場准入負面清單」昨天公布，較先前二○二二年版的一一七項縮減十一項至一○六項；開放部分大陸全國性、地方性管理措施。大陸國家發改委學者解讀稱，這對優化資源配置效率、暢通國民經濟循環、激發經營主體內生動力和創新活力具有重要意義。

大陸發改委、商務部、市監總局等部委於二○一八年發布首版市場准入負面清單，大陸國家發改委體制改革綜合司副司長胡朝暉表示，清單之外，各類經營主體，無論是大陸國資還是民資，無論是大企業還是中小微企業，都可以依法平等進入，政府不得在清單之外違規設置准入障礙。

因此，面對今年關稅戰下，企業經營風險挑戰加劇，大陸昨發布新版「市場准入負面清單」，事項數量較前次縮減至一○六項，事項下的大陸全國性具體管理措施縮減至四六九條，地方性管理措施縮減至二十條。

其中，開放的大陸全國性措施，涉及試辦新型電信業務、電視劇製作、藥品批發及零售單位籌建、林木種子進出口等領域，地方性措施涉及交通物流、貨運代理、貨運資訊服務、森林資源損失鑒定、車輛租賃服務等。

同時據大陸國家發改委相關負責人稱，為守住底線，也規範新業態新領域准入，涉及無人駕駛航空器、電子煙等新型煙草製品、藥品藥械網路銷售、網路資訊服務等領域。下一步將持續深化改革探索、拓展試點領域。

就此次縮減，大陸國家發展改革委經濟研究所企業與創業室副主任張銘慎解讀表示，這是構建高水平社會主義市場經濟體制的關鍵途徑，是營造更加公平、更有活力市場環境的有力措施，對優化資源配置效率、暢通大陸國民經濟循環、激發經營主體內生動力和創新活力具有重要意義。