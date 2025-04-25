大陸市場准入再開大門 無人機等新領域納入管制

陸推新版市場准入負面清單拚經濟，大陸發改委、市場監管總局昨（24）日發布《市場准入負面清單（2025年版）》，市場准入限制進一步放寬。與此前實施的2022年版清單相比，新版事項數量由117項縮減到106項，共減少11項。

值得注意的是，在放寬同時，也強調「管得住」，新版清單將無人駕駛航空器運營、電子煙等新型煙草製品生產批發零售等新業態、新領域納入負面清單。

市場准入負面清單是指由大陸國務院以清單形式明確列出在大陸境內‌禁止和限制投資經營‌的行業、領域、業務，該制度遵循「非禁即入」原則，代表不在清單之列的領域，內外資均可依法平等進入。

央視報導，新版清單有幾項特色：一是准入門檻更低。清單刪除8條全國性准入限制。比如公章刻製業由許可制改為備案制，計算機信息系統安全專用產品銷售業務改為基於強制性國家標準的檢測認證制度，相關市場准入管理措施相應取消；二是准入力度更大。

清單部分放開8條全國性措施，涉及試辦新型電信業務、電視劇製作、藥品批發和零售單位籌建、藥品和醫療器械互聯網信息服務、林木種子進口、發票印制等領域；三是刪除17條地方性措施，涉及交通物流、貨運代理、貨運信息服務、森林資源損失鑒定、車輛租賃服務等，實施全國統一的准入方式，促進全國統一大市場建設。

自中國大陸於2018年發布首版市場准入負面清單以來，期間歷經2019年、2020年、2022年和2025年四次修訂。清單事項數量由2018 年的151項壓減至目前的106項，壓減比例約30%。

據大陸發改委官網，大陸發改委有關負責人表示，清單之外「玻璃門」、「彈簧門」、「旋轉門」等堵點卡點尚未消除，發現和破除市場准入壁壘的機制還沒有完全成熟，企業「上告無門」、「吿而不理」、「理而不決」等問題不同程度存在，還沒有完全做到「非禁即入」落地生根。