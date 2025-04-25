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騰訊手遊 導入DeepSeek

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
在大陸遊戲產業逐步回暖加政策支持下，騰訊正把握潮流積極在AI與出海上布局。（路透）
在大陸遊戲產業逐步回暖加政策支持下，騰訊正把握潮流積極在AI與出海上布局。（路透）

陸遊戲巨頭、科技公司騰訊在遊戲產業上動作頻頻，先是將《和平精英》作為首款接入DeepSeek大模型的騰訊手遊，同時也在SPARK2025騰訊遊戲發布會讓其投資的十家海外工作室首次規模化亮相。外界認為在遊戲產業逐步回暖加政策支持下，騰訊正在AI與出海上積極布局。

騰訊22日在線上舉行SPARK2025騰訊遊戲發布會，公布46款海內外遊戲的最新動態，含24款遊戲新品。會上騰訊也公布《和平精英》在AI科技方面的最新進展，比如推出可指揮的AI隊友，可實時自由對話的「吉莉」，成為大模型可持續進化的新嘗試案例。

不光是騰訊，此前巨人網絡、米哈游旗下Anuttacon等公司也率先在推理類、冒險類遊戲中測試AI原生玩法，通過深度對話、情境判斷等方式構建新型交互邏輯，打開「AI可玩性」新場景。

證券時報引述業內人士說法認為，遊戲有著豐富的場景以及眾多的玩家需求，在智能體的決策訓練、場景識別、3D生成內容和無限敘事中，遊戲都給AI的發展與應用帶來了更多想像的空間。

在該發布會上，騰訊讓其投資的十家海外工作室規模化亮相，這也是大陸遊戲行業內，首次有如此數量的海外公司集中參與中國大陸遊戲廠商發布會。

而騰訊大舉出海背後也有政策支持。大陸商務部商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激21日在國新辦記者會上提及遊戲產業相關內容時表示，要發展遊戲出海業務，布局從IP打造到遊戲製作、發行、海外運營的整個產業鏈布局。

騰訊此前發布財報顯示，2024年騰訊遊戲收入為人民幣1,977億元，年增9.9%。

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