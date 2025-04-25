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強化銀行體系流動性 人行放錢2.6兆元
中國人民銀行（大陸央行）公告，為維持銀行體系流動性充裕，今（25）日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式進行人民幣6,000億元（約新台幣2.6兆元）中期借貸便利（MLF）操作，期限為1年期。專家認為，將有助於維持流動性充裕，加強對實體經濟支持力度。
華爾街見聞報導，自3月起，為維持銀行體系流動性充裕，更能滿足不同參與機構差異化資金需求，人行調整中期借貸便利（MLF）操作方式，由單一價位中標調整為多重價位中標（即美式招標）。不再有統一的中標利率，象徵MLF利率的政策屬性完全退出。
同時，繼3月後，MLF在4月將再度超量續作。據悉，4月有人民幣1,000億元MLF到期，在4月25日進行人民幣6,000億元MLF操作後，將實現淨投放人民幣5,000億元。3月大陸央行超量續作MLF，實現淨投放人民幣630億元，是2024年7月以來MLF首次淨投放，展現適度寬鬆的貨幣政策取向。
東方金誠首席宏觀分析師王青分析，人行加大透過MLF向市場注入中期流動性的力度。人行4月啟動今年人民幣1.3兆超長期特別國債和人民幣5,000億特別國債發行，加上未來一段時間地方政府債券還會保持較快發行節奏，這顯示大陸將迎來債市來更大規模的發行高峰，需央行通過適當流動性安排，確保政府公債順利發行。
王青表示，4月外部經貿環境驟然發生變化，宏觀政策仍顯著加力。其中，央行大幅加量續作MLF，反映維持流動性充裕，加強對實體經濟支持力度的政策取向，釋放貨幣政策穩健成長發力的訊號。
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