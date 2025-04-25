金價走高 帶旺陸回購市場

國際金價上升動能持續近期頻繁創高，帶動大陸國內黃金期貨價格首次站上每公克人民幣800元關口。由於金價不斷走高，順勢帶火了大陸黃金回購市場，許多人選擇在此時將黃金變現。

第一財經報導，COMEX黃金期貨價格日前突破3,500美元/盎司大關，再創歷史新高。而大陸國內黃金市場同步走強，上期所滬金期貨合約收報每公克人民幣831元，滬金八個合約總持倉額達人民幣9,892.9億元，總持倉45萬2,737手，單日增倉1萬6,653手。大陸黃金期貨價格近日首次站上每公克人民幣800元關口。

證券日報指出，由於金價走高，大陸黃金回購市場迎來熱潮。在北京、天津等地的金店和回購平台，消費者紛紛選擇將手中的黃金變現。此外，大陸不少銀行也正進行黃金回購業務，如工商銀行黃金回購業務，支持含金量99%及以上各類實體黃金產品的回購。值得注意的是，黃金回購消費者除大多選擇變現後持有現金，也有人選擇再次投資金條等黃金投資品。

世界黃金協會報告指出，大陸市場實體黃金總需求第1季達336噸，較去年大幅下降。主因創紀錄的金價抑制金飾需求，而金飾恰好是上海黃金交易所黃金出庫量主要組成部分。但另方面，高金價提振黃金投資需求。