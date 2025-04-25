陸手機商拚擴大電池容量

大陸國產手機廠商近期正逐步將市場競爭目光投向電池容量的提升，這讓美國蘋果公司面臨新挑戰。陸媒「中關村在線」指出，今年底，大陸國產手機品牌中將出現多款搭載高通驍龍8旗艦平台（預計為第二代高通驍龍8至尊）和8000mAh超大電池容量的新機上市。

快科技指，業內人士推測，年底搭載第二代高通驍龍8至尊版移動平台配置的大陸品牌新機，其中包括小米16、小米16 Pro、榮耀Magic 8 Pro、一加14、iQOO 14、紅魔11 Pro系列等。

供應鏈方面進一步稱，各大國產手機品牌都在積極規劃具備更大電池容量的旗艦新機。值得注意的是，8000mAh可能僅是起點，未來甚至或會出現超過10000mAh的機型。

事實上，這種趨勢此前已顯現，如OPPO和vivo已推出多款配備7000mAh電池的新機，而即將發布的小米旗下Redmi Turbo 4 Pro，其電池容量亦超過7500mAh。此外，榮耀不久前推出的榮耀Power已直接搭載8,000mAh的電池。

分析認為，對大陸手機廠商而言，透過大幅提升電池容量，並結合自家的超級快充技術，可為用戶提供更持久的續航體驗，這是目前蘋果產品線所無法企及的優勢。這種差異化策略，或將進一步改變智慧型手機市場的競爭格局。

在此同時，市場研究機構IDC最新數據顯示，大陸智慧型手機今年首季出貨量年增3.3%，達到7,160萬支，顯著高於全球1.5%的增幅。這是大陸手機市場連續第五季實現正增長。IDC分析，這與「以舊換新」補貼政策密切相關，官方補貼政策對中端價位產品提振效果特別明顯。

不過，Canalys分析師朱嘉弢表示，目前美國對部分大陸製造電子產品對等關稅處暫緩狀態。一旦新政實施，終端產品在美國市場的零售價格或面臨高達20%上漲，廠商提前備貨的窗口也將關閉，真正衝擊很可能自下半年顯現。