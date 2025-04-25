陸運輸部：首季快遞量增2成
中國交通運輸部綜合規畫司副司長金敬東24日表示，一季度，完成交通固定資產投資6752億元（人民幣，下同），規模總體保持高位。
中新社報導，交通運輸部24日舉行4月例行新聞發布會。金敬東表示，一季度，交通運輸全力搶開局、穩增長、促發展，行業經濟運行起步平穩、總體實現良好開局。具體來看：貨運量增速快於去年全年水平，快遞業務量快速增長。一季度，完成營業性貨運量130.6億噸，同比增長4.9%，增速較去年全年加快一個百分點。
分方式看，鐵路、公路、水路、民航貨運量分別完成12.5億噸、94.9億噸、23.1億噸和224萬噸，同比分別增長1%、5.4%、4.9%和11.7%。完成快遞業務量451.4億件，同比增長21.6%。
港口吞吐量保持增長，集裝箱吞吐量增長較快。一季度，完成港口貨物吞吐量42.2億噸，同比增長3.2%；完成集裝箱吞吐量8303萬標箱，同比增長8.2%。
跨區域人員流動持續旺盛，春運規模創歷史新高。一季度，完成跨區域人員流動量173.9億人次，同比增長4%。分方式看，鐵路、水路、民航客運量分別完成10.7億人次、5486萬人次和1.9億人次，同比分別增長5.9%、下降2.6%和增長4.9%；公路人員流動量完成160.7億人次，同比增長3.9%。
交通固定資產投資規模高位運行，鐵路水路投資增長較快。一季度，完成交通固定資產投資6752億元。
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