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科技股帶動 史指那指大漲逾2%、道瓊升近500點

陸一縣城房市回穩 機率高

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國建投投資研究院發布2025年《中國投資發展報告》預測下半年，一二線城市核心區域的樓市回穩機率高。（中新社）
中國建投投資研究院發布2025年《中國投資發展報告》預測下半年，一二線城市核心區域的樓市回穩機率高。（中新社）

中國建投投資研究院發布2025年《中國投資發展報告》指出，面對美國關稅政策，出口減弱可能是大陸最大不確定因素，房地產能否止跌回穩對經濟影響十分關鍵。該機構預測2025年上半年，核心城市的優質房產價格有望全面止穩甚至小幅反彈；至下半年，一二線城市核心區域的樓市回穩機率很高。

證券時報報導，《中國投資發展報告》昨（24）日在北京發布，由中國建投投資研究院組織編撰，是自2012年起連續第14年發布。報告提及，中國大陸正在進入低利率時代，這對投資理財和資產配置能力提出更高要求。

對大陸當前經濟而言，中國建投投資研究院主任、研究員張志前表示，擴大消費需求是首要和關鍵，同時還要繼續發揮投資的拉動作用。大陸目前擁有充足的政策儲備，貨幣、財政雙寬鬆將有效對沖外需不足等問題，全年經濟增長5%左右的目標是有可能實現的。

報告針對股市、債市、房市等領域進行評估：股市方面，當前A股的估值並不高，未來估值維持中樞附近震盪。隨著市場信心的增強，估值水平有望進一步提升，伴隨A股市場逐步從融資導向轉為投資者為本導向，有望吸引更多資金；債市方面，在貨幣財政雙寬鬆背景下，2025年債市收益率的總體趨勢可能仍以下降為主。

報告判斷，房地產市場在築底過程中，剔除政策刺激和季節性因素後的表現可能仍會出現一定波動，屬於正常現象。另外，不同細分市場的走勢必定呈現分化，市場將呈現出更加明顯的地域性特徵和差異化趨勢，可能沿著「核心城市優質房產價格企穩—一二線城市核心區域樓市企穩—大陸經濟基本面持續回升向好—大陸全國樓市銷售端企穩—地產投資端企穩」的路徑發展。

報告也針對黃金市場預判，報告稱，美國關稅政策可能會進一步推高美國通膨，聯準會降息幅度和節奏存在很大不確定性。與近年來全球通膨預期和不斷增加的避險需求相比，「目前金價可能並不算特別高」。

債市 美國

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