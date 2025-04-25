廣交會二期 「品質家居」登場

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
廣交會上的從事燈飾的企業紛紛表達應對關稅戰作法。圖為境外採購商觀看集成房屋專區的星空房。（新華社）
廣交會上的從事燈飾的企業紛紛表達應對關稅戰作法。圖為境外採購商觀看集成房屋專區的星空房。（新華社）

第137屆廣交會第二期23日在廣州開幕，本期以「品質家居」為主題，線下展覽總面積51.5萬平方米，展位數量24735個，參展企業10313家，展覽題材包括家庭用品、禮品及裝飾品、建材及家具等。

中新社報導，本屆廣交會第二期突出「大家居」概念。在建材及家具板塊，首次設立集成房屋專區；在家庭用品板塊，餐廚用具、日用陶瓷等琳瑯滿目。

在節日用品展館看到各式各樣的耶誕裝飾品。上海東浩新貿易有限公司展位負責人蘇鍔表示，本屆廣交會公司帶來的展品以節日裝飾品為主，目標客戶主要集中在歐美地區。

在日用陶瓷展區，各地參展商帶來了款式多樣的餐具、茶具、花瓶等。福建省德化臻南陶瓷有限公司展位負責人蘇昆侖表示，他們帶來了1000多個新品，包括工藝美術陶瓷、日用瓷以及樹脂工藝品等。

進口展方面，本屆廣交會第二期共有來自29個國家和地區的262家企業參展，其中包含19個共建「一帶一路」國家的179家企業，占比約68%。土耳其、韓國、印度、馬來西亞、泰國、埃及、日本、越南、台灣等9個國家和地區展團。

廣州 馬來西亞

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