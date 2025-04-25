上海車展 電動車占逾7成

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第21屆上海國際汽車工業展覽會23日在國家會展中心（上海）開幕。本屆上海車展展出總面積超過36萬平方米，共有來自26個國家和地區的近1000家中外知名企業參展，參展國別範圍更廣，規模再創新高。展會期間預計將有超100輛首發新車亮相。

中新社報導，本次參展車輛總數約在1300輛，其中新能源車占比超過七成。

「以電動化、智能化、網聯化為主要方向的產業變革，正在重構全球汽車產業生態」。中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，中國在新能源汽車領域已經把先發優勢轉化成產業領先優勢。 　　

「2025上海車展更突出開放合作，將打造汽車產業高端對話平台」。上海市國際貿易促進委員會副會長顧春霆介紹，此次車展，主辦方首次舉辦全球汽車領袖圓桌會議，邀請國內外頂尖品牌車企、供應鏈及高科技公司負責人出席，共話全球汽車發展趨勢。展會期間還將舉辦各類會議和論壇近20場，聚焦汽車關鍵技術、半導體產業、汽車出海、供應鏈可持續發展等重點話題。

此次車展，汽車科技及供應鏈展區展出面積約10萬平方米，參展企業規模和數量較上屆呈顯著增長，近50家知名科技、半導體和芯片企業首次亮相。

付炳鋒表示，這體現了在智能網聯新能源汽車時代，科技與汽車的深度融合在進一步加速，在智能汽車上的應用更加深入，成為行業創新的新熱點。

上海 半導體 車展

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