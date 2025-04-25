美關稅戰 耶誕訂單轉尋新市場

受中美關稅戰影響，正在參展的廣交會耶誕節相關產品與燈飾行業的參展商都表示，過去美國市場青睞的耶誕產品，如今受到貿易新形勢影響，很多美國採購商持觀望態度，他們也決定暫緩生產對美產品。

中新社報導，長期以來，中國憑藉完備的產業鏈、高效的生產能力和豐富的製造經驗，成為全球「耶誕訂單」的匯集地，其中的廣交會一直是境外採購商尋找耶誕新品的好去處。

但受到關稅戰影響，今年出現重大變化，浙江台州市大地燈飾公司總經理陶沿蓉表示，今年來自歐洲的「耶誕訂單」表現良好，占該公司耶誕訂單約九成，但由於目前出口美國市場具有不穩定性，為維護客戶關係，企業只能根據此前訂單備好原材料，不敢貿然投入生產。

她說，她們現在積極拓展新興市場，俄羅斯、中東等地成為重點目標，並對中東市場研發了不少新產品，例如外觀獨特、轉動效果逼真且功能豐富的燈具。為降低貿易新形勢帶來的風險，企業在產品定價與成本控制上不斷探索，以適應不同市場需求。

廣東惠州市添美工藝品有限公司總經理唐玄山表示，中國商品物美價廉，而且有完整的產業鏈條，這些優勢在美國市場仍具備較強競爭力，因此暫緩發貨並未影響長期合作預期。他稱，他們公司每件產品使用數十種不同品類的材料，涵蓋了從基礎組件到精緻裝飾等環節。高度複雜的生產鏈條在中國以外的國家難以複製，使得競爭對手難以模仿，這是他們的底氣。

因應貿易變數，唐玄山說，公司提出兩點應對方案：一是盡量維持現有美國訂單，暫時不主動開發美國新客戶；二是通過豐富產品種類和文化適配吸引更多國家和地區客戶。此外，公司積極到海外參加國際展會，瞭解各國市場需求，為後續研發奠定基礎。

「老廣交」順美集團總經理鄭鵬飛表示，當前該集團出口美國業務占比近50%，由於美國濫施關稅，部分原計畫下單的客戶選擇暫停交易或持觀望態度。

面對當前挑戰，擴大與其他國家合作的機會窗口，中國企業需要維持生產價以保證質量，從而爭取更多國際客戶的支持。

他說，馬來西亞、菲律賓、印度等國家的採購商訂單量可觀，與這些國家的合作潛力巨大，馬來西亞的一位採購商近期下達大額訂單，涉及多個連鎖超商，可以進一步挖掘這些新興市場的潛力。