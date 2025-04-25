陸商務部喊話外資 抗單邊主義

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激在外資企業圓桌會上表示，美國濫施關稅的單邊主義和霸凌行徑引起了國際社會強烈不滿，希望外資企業發出理性聲音，共同戰勝單邊主義和保護主義。

根據大陸商務部昨（24）日公布的新聞稿，凌激23日主持召開外資企業圓桌會，就美國加徵關稅給在陸外資企業投資經營帶來的影響與企業交流。會議由中國外商投資企業協會主辦，80多家外資企業和在陸外國商會代表參會。大陸財政部、商務部、海關總署、國家藥監局有關司局負責人參會並回應企業反映的問題訴求。

凌激表示，大陸國家主席習近平3月28日在會見國際工商界代表時指出，外資企業，特別是跨國公司在維護世界經濟秩序發揮著重要作用，也承擔著重要責任。近期，美國濫施關稅的單邊主義和霸凌行徑引起了國際社會強烈不滿，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序，衝擊全球產供鏈穩定，包括中國在內的各國企業都是受害者。

凌激指出，為維護自身正當利益和國際公平正義，中方堅決反制。希望外資企業發出理性聲音，堅定信心、克服困難、化危為機，共同戰勝單邊主義和保護主義。