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加量續作！ 陸央行明展開人民幣6000億MLF操作

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）。 （中新社）
中國人民銀行（大陸央行）。 （中新社）

中國人民銀行大陸央行）24日公告，為維持銀行體系流動性充裕，25日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式進行人民幣6,000億元中期借貸便利（MLF）操作，期限為1年期。

華爾街見聞報導，自3月起，為維持銀行體系流動性充裕，更能滿足不同參與機構差異化資金需求，人行調整中期借貸便利（MLF）操作方式，由單一價位中標調整為多重價位中標（即美式招標）。不再有統一的中標利率，象徵MLF利率的政策屬性完全退出。

同時，繼3月後，MLF在4月將再度超量續作。據悉，4月有1,000億元MLF到期，在4月25日進行6,000億元MLF操作後，將實現淨投放5,000億元。3月大陸央行超量續作MLF，實現淨投放630億元，是2024年7月以來MLF首次淨投放，展現適度寬鬆的貨幣政策取向。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，人行加大透過MLF向市場注入中期流動性的力度。人行4月啟動今年1.3兆超長期特別國債和5,000億特別國債發行，加上未來一段時間地方政府債券還會保持較快發行節奏，這顯示大陸將迎來債市來更大規模的發行高峰，需央行通過適當流動性安排，確保政府公債順利發行。

此外，王青稱，4月外部經貿環境驟然發生變化，宏觀政策仍顯著加力。其中，央行大幅加量續作MLF，反映維持流動性充裕，加強對實體經濟支持力度的政策取向，釋放貨幣政策穩健成長發力的訊號。

中國人民銀行 大陸央行

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