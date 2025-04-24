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中國發行超長期特別國債穩經濟 2025規模達5.8兆元

中央社／ 台北24日電
中國財政部今天起發行今年第一期超長期特別國債。(路透)
中國財政部今天起發行今年第一期超長期特別國債。(路透)

中國加大舉債以振興經濟是今年重要的財政政策。中國財政部今天起發行今年第一期超長期特別國債，其中20年期人民幣500億元，30年期710億元。另有50年期將於5月底首發。據統計，中國今年整體發行國債規模將達1.3兆元（約新台幣5.8兆元）。

2024年12月中旬舉行的中共中央經濟工作會議將今年貨幣政策定調為「適度寬鬆」，並強調要提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，增加地方政府專項債券發行使用。

綜合證券日報、界面新聞，中國財政部今天發行今年第一期的超長期特別國債，其中20年期的規模為500億元，30年期的規模為710億元。藉由財政部政府債券發行系統進行招標發行，並在4月29日起上市交易。

另一方面，50年期的超長期特別國債將於5月23日首發。

報導指出，今年全年中國預計發行超長期特別國債規模達1.3兆元，較2024年增加3000億元。其中，8000億元用於支援「兩重」專案建設（國家重大戰略和重點領域安全保障能力），5000億元用於加強實施「兩新」政策（設備更新和以舊換新）。

中誠信國際研究院院長袁海霞指出，今年1.3兆元的超長期特別國債，可能足以拉抬中國經濟成長率1.7至1.9個百分點。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，在超長期特別國債發行後，接下來不排除各地加強促消費的適用範圍，將更多普通消費品和服務消費納入，應對可能出現「出口轉內銷」的需求。著眼於有效應對外需減少，今年財政促消費的整體額度可能會達到7000億至1兆元。

對比去年，今年的超長期特別國債預計共發行21期，從4月24日開始，10月10日發行完畢，整體較2024年提前1個月。中信證券首席經濟學家明明分析，超長期特別國債全年發行計畫確定，在寬鬆貨幣政策預期之下，資金面的壓力整體可控。

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