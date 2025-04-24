陸商務部召開外資企業圓桌會 籲外企「共同戰勝單邊主義」

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激23日在外資企業圓桌會上表示，美國濫施關稅的單邊主義和霸凌行徑引起了國際社會強烈不滿，希望外資企業發出理性聲音，共同戰勝單邊主義和保護主義。

根據大陸商務部24日新聞稿，凌激23日主持召開外資企業圓桌會，就美國加徵關稅給在陸外資企業投資經營帶來的影響與企業交流。會議由中國外商投資企業協會主辦，80多家外資企業和在陸外國商會代表參會。大陸財政部、商務部、海關總署、國家藥監局有關司局負責人參會並回應企業反映的問題訴求。

凌激表示，大陸國家主席習近平3月28日在會見國際工商界代表時指出，外資企業，特別是跨國公司在維護世界經濟秩序發揮著重要作用，也承擔著重要責任。近期，美國濫施關稅的單邊主義和霸凌行徑引起了國際社會強烈不滿，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序，衝擊全球產供鏈穩定，包括中國在內的各國企業都是受害者。

凌激指出，為維護自身正當利益和國際公平正義，中方堅決反制。希望外資企業發出理性聲音，堅定信心、克服困難、化危為機，共同戰勝單邊主義和保護主義。中國將繼續擴大高水平對外開放，切實維護外資企業合法權益，更加主動積極為外資企業在陸生產經營排憂解難，努力保障產供鏈穩定暢通，推動解決外資企業問題訴求。

與會企業代表表示，面對嚴峻複雜的外部環境，大陸政府始終高度重視解決外資企業在陸發展遇到的問題，堅持擴大對外開放，大陸的外資政策持續、穩定、可預期，願繼續對陸投資，深化互利合作，共同應對挑戰。