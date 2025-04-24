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陸人行行長在美談關稅：應避免全球經濟滑向「高摩擦、低信任」軌道

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸人行行長潘功勝23日在美國華盛頓特區出席G20財長和央行行長會議時表示，各方應加強合作，努力避免全球經濟滑向「高摩擦、低信任」的軌道。（中新社資料照）
大陸人行行長潘功勝23日在美國華盛頓特區出席G20財長和央行行長會議時表示，各方應加強合作，努力避免全球經濟滑向「高摩擦、低信任」的軌道。（中新社資料照）

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝，23日在美國華盛頓特區出席G20財長和央行行長會議時表示，各方應加強合作，努力避免全球經濟滑向「高摩擦、低信任」的軌道。

財聯社24日報導稱，潘功勝在會上表示，當前全球經濟充滿不確定性，經濟碎片化和貿易緊張局勢加劇，擾亂全球產業鏈供應鏈，引發金融市場動蕩，削弱全球經濟增長動能，各方應加強合作，努力避免全球經濟滑向「高摩擦、低信任」的軌道。

潘功勝表示，貿易戰、關稅戰沒有贏家，單邊主義、保護主義沒有出路，不符合任何一方利益。「中國將堅持對外開放，堅定支持自由貿易規則和多邊貿易體制，推進普惠包容的經濟全球化，維護全球經濟和金融穩定。」

共同社指，包含日、美、歐及中國大陸、俄羅斯、新興市場國等組成的20國集團（G20）財長和央行行長會議當地時間23日下午在華盛頓開幕。此次會議為期2天。

另據星島頭條24日報導，潘功勝本周在華盛頓出席國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行舉行春季會議。外界也關注他是否會與美國財長貝森特（Scott Bessent）會面。

《華爾街日報》23日稱，包括大陸財長藍佛安、人行行長潘功勝在內的大陸高級官員代表團，本周於華盛頓參加IMF和世界銀行的春季會議。知情人士透露，目前為止他們還沒安排與美政府任何會議，並計劃周四離開華盛頓，知情人士表示，如果他們與政府官員會面，情況可能會改變。

中國人民銀行 華盛頓

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