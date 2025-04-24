陸半導體原產地新規衝擊美商 德儀執行長：可依賴位於大陸工廠

中美關稅戰下，大陸日前提出對半導體原產地的新規定，預期對在美國擁有大量產能的半導體企業產生影響。美國大型半導體廠商德州儀器執行長伊蘭（Haviv Ilan）23日表示，如有需要，公司可以依賴位於中國大陸的製造工廠。

中國半導體行業協會11日發布關於半導體產品「原產地」認定規則的緊急通知，建議「集成電路」（積體電路）無論已封裝或未封裝，進口報關時的原產地以「晶圓工廠」所在地為準進行申報。分析認為，這項規定預計將對德州儀器等在美國擁有大量產能的半導體企業產生影響。

第一財經報導，目前德州儀器在美國擁有龐大的製造能力，大陸市場占該公司年收入約五分之一。伊蘭23日在財報電話會上表示，關稅政策仍存在不確定性，如有需要，公司可以依賴位於中國的製造工廠。

據德州儀器中國官方網站，該公司1986年建立北京代表處，並有成都一體化製造基地，負責晶圓製造、凸點加工、晶圓測試和封裝測試。

伊蘭並在財報電話會議中提到，大陸的競爭正在加劇。多年來，很多美國傳統晶片製造商一直在致力於推行「中國製造」的政策，希望在大陸設立晶圓廠，以滿足大陸市場的需求。與此同時，大陸本地晶片製造商也加大了成熟節點半導體的產量。

德州儀器今年第1季度營收40.7億美元，增長約11%，淨利潤11.8億美元，增長約6.7%，每股收益為1.28美元。美國關稅威脅加劇半導體行產業的不確定性，德州儀器表示，仍將押注模擬晶片的強勁需求。德州儀器預計第2季度營收將在41.7億美元至45.3億美元之間，每股收益預計在1.21美元至1.47美元之間。