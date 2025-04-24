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第3架波音飛機送回美國！波音證實因貿易戰「陸航空公司暫停接收」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
舟山波音團隊先前以退役飛機練習噴漆技巧。（圖／取自舟山波音官網）
舟山波音團隊先前以退役飛機練習噴漆技巧。（圖／取自舟山波音官網）

由於美國川普政府月初祭出對等關稅，大陸航司暫停接收波音飛機。繼先前外媒報導，已有2架飛機從中國大陸飛回美國。陸媒指，24日上午又有1架波音飛機，從舟山波音完工中心飛回波音總裝廠所在地西雅圖。波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）也在23日接受美媒訪問時證實，大陸因美中貿易戰，已停止接收新飛機。

第一財經報導，1架尚未交付中國國際航空的波音737 MAX飛機，24日上午從舟山波音完工中心起飛，目的地是波音總裝廠所在地西雅圖。在此之前，已有2架待交付廈門航空的波音飛機退回美國。此外，吉祥航空也確認推遲接收原本要交付的波音787飛機。

根據官網介紹，舟山波音完工中心位於浙江舟山市，是波音與中國商用飛機有限責任公司（COMAC）的合資企業，該設施負責安裝交付給大陸航空公司客戶的737 MAX飛機的內飾與噴漆塗裝。官網也指出，在目前製造出的所有737飛機中，有三分之一交付給大陸客戶。

綜合法新社、路透報導，歐特柏格在23日接受美媒CNBC訪問時證實，由於美中貿易戰，大陸已停止接收新飛機。波音原計劃今年向大陸客戶交付約50架飛機。但歐特柏格也承諾，將保護波音免受貿易戰影響，並致力於推動復甦。

來自大陸航空公司的訂單，占波音商用機總訂單量約10%，歐特柏格表示，公司已避免關稅帶來的更大損害，並能將這些飛機轉交給其他「提出額外飛機需求」的航空公司。

歐特柏格並表示，對波音整體年度計劃感覺良好，儘管預期陸方局勢，會減少波音在第1季度強勁交付表現所建立的部分餘裕。他表示，中國是波音因關稅問題在飛機交付方面唯一出現困難的國家，但公司也在密切關注來自歐洲的潛在報復性關稅，並正與白宮進行磋商。

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