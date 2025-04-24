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上海房市復甦 3月二手住宅成交量 創4年同期最高

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
上海房地產市場呈現復甦跡象，最新數據顯示，上海在二手住宅、新建商品主宅的成交量都有所提升。（中新社資料照）
上海房地產市場呈現復甦跡象，最新數據顯示，上海在二手住宅、新建商品主宅的成交量都有所提升。（中新社資料照）

上海房地產市場現復甦跡象，最新數據顯示，上海在二手住宅、新建商品住宅的成交量都有所提升，其中3月二手住宅成交量，為過去4年同期以來最高，且房地產開發投資和商品房施工面積等都出現增長趨勢。分析認為，隨著二手房市場交易活躍，推動市場持續升溫。

澎湃新聞報導，據上海中原地產監測的數據，今年3月，上海二手住宅累計成交2.69萬套，月增75%，年增45.36%。這一成交量超過2024年12月的高點，也是2022年以來成交量最高的3月。從交易節奏來看，3月每周的成交套數都在5,600套以上，並且是逐周向上走勢。價格也出現止跌回升跡象，上海中原地產二手住宅價格指數顯示，3月指數月增0.75%。

新房市場也加速復甦，上海中原地產數據顯示，3月上海新建商品住宅成交面積68.3萬平方公尺，月增145.1%，也是第1季成交最多的月份。

房地產投資方面，上海市統計局23日公布2025年第1季度上海市房地產開發、經營基本情況。數據顯示，一季度上海房地產開發投資增長5.1%；商品房施工面積增長7.3%，其中住宅施工面積增長9.5%；住宅銷售面積為329.78萬平方公尺，增長2.2%。

上海中原地產市場分析師盧文曦認為，自去年10月以來，房地產市場政策效應持續釋放，上海樓市交易的活躍度穩步提升。今年1季度，無論是土地、新房還是二手房市場數據都比較亮眼，形成協同共振的良性循環態勢。

業內認為，隨著二手房市場交易活躍，市場交易鏈條順暢，不少業主順勢置換新房，推動市場持續升溫。新房市場中，有不少樓盤開盤即售罄，市場整體熱度提升顯著。

上海 二手房 成交量 房地產

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