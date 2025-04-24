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格力電器董明珠稱海歸派裡有間諜 引發外界議論
中國格力電器22日召開臨時股東大會，格力電器董事長董明珠連任成功，開啟她執掌公司第5個3年任期。然而，董明珠在會上表示，絕不用海歸派，因裡面有間諜。此一談話引起外界議論。
綜合多家陸媒與港媒報導，董明珠在會中表示，格力重視人才培養，不是以年齡、資歷來衡量，關鍵在於人才的思想要保持年輕化，有創新能力、責任心及敢於拼搏。
她強調，格力「絕不用海歸派，海歸派裡面有間諜，我不知道誰是誰不是，我只能保守地選擇，相信在國內高校裡培養自己的人才」。
董明珠的間諜論引起輿論譁然。新京報評論認為，「絕不用海歸派」、「海歸派裡有間諜」等言論，毫無道理可言。
新京報評論指出，脫口而出的「間諜言論」，無疑暴露出了其用人觀念的落後。很大程度上，這其實源於觀念深處根深蒂固的偏見。
評論表示，這樣的言論從一位有社會影響力的企業家口中說出，無疑會進一步加深對相關群體的汙名化和刻板印象。這樣的偏見應該及時得到糾正。
另據報導，董明珠在會中還談及電動車安全問題，指出格力電車跑了十幾年，從沒出過火災事故。她說，「小米汽車燒死人你們看到了吧？但格力在北京跑了十幾年，從沒有火災事故。這就是實力，這就是技術。」
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