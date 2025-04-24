陸超長期特別國債今啟動 首次發行金額7,369億元

按照大陸財政部有關安排，2025年中央金融機構注資特別國債今天啟動發行，發行金額為人民幣1650億元（約新台幣7,369億元），發行期限為5年期，從4月25日開始計息，每年支付利息。

央視報導，本次發行金額為人民幣1,650億元，其中20年期人民幣500億元，30年期710億元。根據安排，此次發行將通過財政部政府債券發行系統進行招標發行，兩種期限的國債將在4月29日起上市交易。

大陸超長期特別國債為記帳式國債，在一級市場發行時主要由承銷團進行認購，如商業銀行、證券公司等金融機構。保險公司、社保基金、養老金等長期資金管理機構因資產配置需求，為重要持有者。同時，特別國債是為特定政策或專案發行的國債，不計入財政赤字，專款專用。

根據大陸財政部安排，今年超長期特別國債總計人民幣1.3兆元，分為20年期、30年期和50年期3種，共發行21期，發行時間從4月至10月。其中，4月24日將首發20年期、30年期特別國債，付息方式為按半年付息，5月23日將首發50年期特別國債。

大陸財政部部長藍佛安此前表示，今年發行超長期特別國債人民幣1.3兆元，8,000億元用於支持「兩重」（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）項目；5,000億元用於實施「兩新」政策，其中3,000億元支持消費品以舊換新，2,000億元支援設備更新。

對比2024年，2025年超長期特別國債規模更大，增加人民幣3,000億元，且從發行節奏來看，相較2024年5月17日首發提前近一個月時間，在前幾個月的發行金額也整體高於去年同期，並預計較去年提早1個月完成全部超長期特別國債的發行。