陸地方債償付壓力加劇

國際信評機構惠譽表示，大陸地方政府的專項債償付壓力加劇。繼專項債利息支出占全大陸地方政府性基金支出總額的比率，自2019年的2.9％大幅升至2023年的7.6％之後，惠譽預測，2025年該比率將達到10％。

香港信報報導，2024年大陸財政部宣布人民幣10兆元（約新台幣45兆元）債務置換計畫，在未來五年內，利用專項債置換地方政府融資平台（城投企業）的隱性債務。

惠譽指出，儘管近期發行利率下降且期限延長，但是專項債餘額的增加提高了利息支出。按計算，去年專項債相關的利息支出約人民幣8,000億元以上。

惠譽稱，土地出讓收入是專項債的主要償債來源，儘管專項債產生的項目收入快速增長，收入足以覆蓋全部類型的專項債，但由於房地產市場疲軟和利息支出上升，覆蓋率正在下降。大陸政府的新政策允許地方政府使用財政補貼和其他項目收入進行償付，降低短期還款風險。

然而，有鑑於獲取替代融資面臨挑戰，惠譽預期，專項債再融資率繼自2021、2022年的約78％，升至2023、2024年的約85％之後，將在中期內保持高位。