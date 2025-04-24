快訊

看好美中對峙緩解 美股道瓊漲419點、那指勁揚、台積ADR漲逾4%

BMW、本田導入 DeepSeek

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／上海23日電
日系品牌、甫宣布在上海投資的豐田汽車在展場打出「立全球 更中國」口號。記者黃雅慧／攝影
日系品牌、甫宣布在上海投資的豐田汽車在展場打出「立全球 更中國」口號。記者黃雅慧／攝影

2025上海車展昨（23）日開幕，在全球貿易戰正炙背景下，外資車企顯現深掘中國大陸市場意圖，包括歐系豪車BMW與日系汽車本田汽車表示，將採用DeepSeek AI技術，打造更有樂趣的移動空間，傳達出將深耕中國市場的意圖。

雖然大會未公布具體外企車廠參展數量，但本報記者現場直擊外國汽車製造商數量不少。例如，福斯、日產、豐田展示最新技術和產品‌，賓士、奧迪等也將亮相，展示其最新電動化和智慧化技術‌。

BMW集團董事長齊普策（Oliver Zipse）表示，年內將為多款大陸在售新車接入DeepSeek功能，該集團正在加強AI方面的合作，以便將其整合到在中國的車型中。同時，BMW正與阿里巴巴合作，基於大語言模型開發新一代人車語音交互系統。

本田中國宣布將與Momenta、DeepSeek、寧德時代等大陸本土企業合作。在智能化上，本田「燁」品牌相關車型將接入DeepSeek的 AI大模型技術；在電動化上，則與寧德時代共同推進開發本田首個磷酸鐵鋰電池和CTB電池一體化技術。

另一款日系車、甫宣布在上海投資的豐田汽車攜手一汽豐田、廣汽豐田以及雷克薩斯（凌志）品牌，在展場打出「立全球 更中國」口號，並在車展上全球首次披露，煥新升級的bZ品牌世界觀，旨在進一步強化BEV產品實力，推動本土化經營理念。

而以往車展最吸睛的歐美超豪車品牌，如藍寶堅尼、瑪莎拉蒂、勞斯萊斯均缺席車展，僅剩英國高端品牌賓利參展。據南方都市報引據中汽協數據顯示，今年第1季成交價格超過人民幣100萬元的新車市場中，新車銷量為2.1萬輛，相較2024年第1季下滑53%。換言之，超豪華車銷量不佳影響到參展狀況。

而本屆車展前適逢小米SU7事故，引發大眾對於智駕與電動車安全疑慮。位於議題風口的小米汽車雖首度參展，展台聚集看車觀眾，但整體沈靜低調，據現場工作人員表示，該事故確實對他們銷量造成影響。

在小米事故陰影下，今年大陸車企展台現場，相較於強調AI科技，更多的是「安全」的聲音。比如賽力斯發布會主題就是「智能安全」；而長城汽車展台上不斷播送其董座魏建軍受訪視頻，表達輔助駕駛是「人機共駕」，不是「自動駕駛」。

品牌 本田 車展

延伸閱讀

董明珠連任董事長再嗆雷軍：小米車燒死人 格力電車10幾年無事故

外媒指首款電動SUV將推遲上市 小米回應發布時間不變

一次撞毀五輛警車！哪輛BMW這麼兇？

BMW Skytop即將投入生產！原型車於紐柏林測試中

相關新聞

5.8兆元 陸發行超長期國債

作為擴內需、促消費重要舉措，大陸2025年超長期特別國債今（24）日開啟發行，總計人民幣1.3兆元（約台幣5.8兆元），...

車展上演補能戰...寧王推換電、華為比亞迪戰兆瓦閃充

2025上海車展關注焦點除了新車款以外，新能源補能也成為一大焦點，大陸電池巨頭寧德時代23日在2025上海車展發布會主題...

BMW、本田導入 DeepSeek

2025上海車展昨（23）日開幕，在全球貿易戰正炙背景下，外資車企顯現深掘中國大陸市場意圖，包括歐系豪車BMW與日系汽車...

陸地方債償付壓力加劇

國際信評機構惠譽表示，大陸地方政府的專項債償付壓力加劇。繼專項債利息支出占全大陸地方政府性基金支出總額的比率，自2019...

上海車展 聯發科智慧座艙平台驚艷

聯發科技昨（23）日於2025上海車展發表Dimensity Auto系列的智慧座艙旗艦平台C-X1與車載通訊旗艦平台M...

人民幣跨境支付 加速推進

大陸正加快去美元化，推動在外貿領域以人民幣支付，中國人民銀行（大陸央行）等四部門近日聯合發布行動方案，提出上海國際金融中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。