BMW、本田導入 DeepSeek

2025上海車展昨（23）日開幕，在全球貿易戰正炙背景下，外資車企顯現深掘中國大陸市場意圖，包括歐系豪車BMW與日系汽車本田汽車表示，將採用DeepSeek AI技術，打造更有樂趣的移動空間，傳達出將深耕中國市場的意圖。

雖然大會未公布具體外企車廠參展數量，但本報記者現場直擊外國汽車製造商數量不少。例如，福斯、日產、豐田展示最新技術和產品‌，賓士、奧迪等也將亮相，展示其最新電動化和智慧化技術‌。

BMW集團董事長齊普策（Oliver Zipse）表示，年內將為多款大陸在售新車接入DeepSeek功能，該集團正在加強AI方面的合作，以便將其整合到在中國的車型中。同時，BMW正與阿里巴巴合作，基於大語言模型開發新一代人車語音交互系統。

本田中國宣布將與Momenta、DeepSeek、寧德時代等大陸本土企業合作。在智能化上，本田「燁」品牌相關車型將接入DeepSeek的 AI大模型技術；在電動化上，則與寧德時代共同推進開發本田首個磷酸鐵鋰電池和CTB電池一體化技術。

另一款日系車、甫宣布在上海投資的豐田汽車攜手一汽豐田、廣汽豐田以及雷克薩斯（凌志）品牌，在展場打出「立全球 更中國」口號，並在車展上全球首次披露，煥新升級的bZ品牌世界觀，旨在進一步強化BEV產品實力，推動本土化經營理念。

而以往車展最吸睛的歐美超豪車品牌，如藍寶堅尼、瑪莎拉蒂、勞斯萊斯均缺席車展，僅剩英國高端品牌賓利參展。據南方都市報引據中汽協數據顯示，今年第1季成交價格超過人民幣100萬元的新車市場中，新車銷量為2.1萬輛，相較2024年第1季下滑53%。換言之，超豪華車銷量不佳影響到參展狀況。

而本屆車展前適逢小米SU7事故，引發大眾對於智駕與電動車安全疑慮。位於議題風口的小米汽車雖首度參展，展台聚集看車觀眾，但整體沈靜低調，據現場工作人員表示，該事故確實對他們銷量造成影響。

在小米事故陰影下，今年大陸車企展台現場，相較於強調AI科技，更多的是「安全」的聲音。比如賽力斯發布會主題就是「智能安全」；而長城汽車展台上不斷播送其董座魏建軍受訪視頻，表達輔助駕駛是「人機共駕」，不是「自動駕駛」。