德陽機器人 展高級智慧焊接

近日，走進位於四川省德陽市的東方電氣集團東方鍋爐股份有限公司（簡稱東方鍋爐）德陽製造基地，在容器一分廠管板焊作業區內，只見全自動氬弧管板焊機器人正以毫米級精度進行焊接作業。這位「大師傅」級別的機器人上崗，標誌著大陸電站鍋爐製造領域智慧化轉型開啟新的里程碑。

「機器人的投用將單條焊縫生產效率提升了30%，人工介入減少90%。」現場技術人員介紹，這是東方鍋爐與東方數科聯合研發的智慧裝備，融合多項尖端技術，具有走位靈動、焊接軌跡精準、工藝參數穩定等優點，「機器人不僅實現了焊縫自動尋位、焊槍姿態自適應調整、全過程自動焊接等核心功能，還通過熔池監控系統提供了遠端監測功能」。

作為鍋爐及壓力容器製造的關鍵工藝，管板焊接品質直接關乎設備密封性、承壓強度與服役週期。而傳統人工焊接存在3大行業難點：效率與品質受制於焊工技術水準、複雜結構焊接易產生熱變形和氣孔缺陷、高空作業安全隱患難以根除。

為此，東方鍋爐與東方數科聯合研發了智慧焊接系統，構建起「感知-決策-執行」的閉環控制體系，通過高精度視覺系統，實現亞毫米級焊縫識別，依託智慧演算法自主規畫最優焊接路徑，配備多軸聯動機械臂完成複雜空間軌跡運動，實現了管板多層焊接的全流程自動化，樹立「德陽智造」的新典範。