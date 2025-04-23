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車展上演補能戰...寧王推換電、華為比亞迪戰兆瓦閃充

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
比亞迪今年發布兆瓦「閃充計劃」，據稱能在短短5分鐘內給車增加400公里的續航，在這次車展也有呈現。記者黃雅慧／攝影
比亞迪今年發布兆瓦「閃充計劃」，據稱能在短短5分鐘內給車增加400公里的續航，在這次車展也有呈現。記者黃雅慧／攝影

2025上海車展關注焦點除了新車款以外，新能源補能也成為一大焦點，大陸電池巨頭寧德時代23日在2025上海車展發布會主題以「巧克力換電」為主，而比亞迪、華為皆提出兆瓦閃充，充電與換電的生態系正在持續爭奪車主的心。

寧德時代23日在上海車展上舉辦「巧克力換電」新車發布儀式。宣布與一汽、長安、北汽、奇瑞、廣汽五大車企共同發布10款「巧克力換電」新車型。

寧德時代與廣汽集團在現場簽署全面戰略合作協議。廣汽集團作為首家與「巧克力換電」全生態合作的車企，將在更多旗下車型引入「巧克力」標準，並在換電站建設、電池銀行業務、換電車型營銷推廣及退役電池梯次利用等多領域與寧德時代展開全面合作。

據介紹，迄今為止，寧德時代「巧克力換電」網絡建設已落地16個城市，年內將完成30城1,000站計劃。其中廣州、深圳、佛山、東莞四地是粵港澳大灣區首批「巧克力換電」站落地城市，後續珠海、香港、澳門也將於今年計劃建設。

華為在車展前一天的22日發布業界首個全液冷兆瓦級超充解決方案，而車展現場也展示了超充電粧。現場工作人員也透露，機械手臂的充電槍預計7月會推出。據了解，華為全液冷兆瓦級超充的峰值功率可達1.5兆瓦，每分鐘可補能20度電，雙槍持續充電電流達2400A，重卡15分鐘即可充電到90%。

比亞迪今年也發布兆瓦「閃充計劃」，據稱能在短短5分鐘內給車增加400公里的續航，在這次車展也有呈現。此前，比亞迪集團執行副總裁、汽車工程研究院院長廉玉波表示，比亞迪自研的全球首款全液冷兆瓦閃充終端系統，最大輸出能力可以達到1360kW。未來，比亞迪規劃在全國各地建設4000多座「兆瓦閃充站」。

而華為與比亞迪的兆瓦閃充方案也被外界認為是兩大巨頭對決，不過據車展現場工作人員看法，可能比亞迪略勝一籌，畢竟比亞迪接入車輛的生態系比華為更廣泛，這應該會是比亞迪的優勢。

華為在車展現場展示了超充電粧。現場工作人員透露，機械手臂的充電槍預計7月會推出。記者黃雅慧／攝影
華為在車展現場展示了超充電粧。現場工作人員透露，機械手臂的充電槍預計7月會推出。記者黃雅慧／攝影
寧德時代23日在上海車展上舉辦「巧克力換電」新車發布儀式。宣布與一汽、長安、北汽、奇瑞、廣汽五大車企共同發布10款「巧克力換電」新車型。寧德時代董座曾毓群（右四）也出席了儀式。記者黃雅慧／攝影
寧德時代23日在上海車展上舉辦「巧克力換電」新車發布儀式。宣布與一汽、長安、北汽、奇瑞、廣汽五大車企共同發布10款「巧克力換電」新車型。寧德時代董座曾毓群（右四）也出席了儀式。記者黃雅慧／攝影

寧德時代 巧克力 車展

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