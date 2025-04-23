寧德時代：鈉電池將拿下磷酸鐵鋰電池一半市場

寧德時代日前發表新一代鈉離子電池，並取名為寧德時代鈉新電池，預計今年6月量產，寧德時代預估，鈉電池將成為主流，未來有望拿下磷酸鐵鋰電池現有一半市場。

澎湃新聞報導，鋰、鈉在物理和化學性質方面有著相似之處，理論上都可以作為二次電池的金屬離子載體，鈉離子電池有著與鋰離子電池相似的工作原理，主要通過鈉離子在正負極之間的嵌入、脫出實現電荷轉移。然而，鈉離子體積較大，在材料結構穩定性和動力學性能方面要求更嚴苛，這也成為鈉離子電池遲遲難以商用的瓶頸。

不過，鋰資源全球全球儲量有限，其穩定供應始終是懸在鋰電池產業頭頂的達摩克利斯之劍。

寧德時代研發體系聯席總裁歐陽楚英表示，鋰資源的地殼含量是0.0065%，鈉資源的地殼含量則是2.74%，鈉是鋰的近421倍。且超過七成的鋰資源集中於南美「鋰三角」等少數區域，極易受制於國際供應鏈博弈影響，鈉資源分布廣、開採易、成本低、不受地緣政治風險影響，是具備戰略安全屬性的能源。

其實，2021年寧德時代就發表鈉離子電池，當時的電芯單體能量密度為160Wh/kg，四年後的鈉新電池能量密度達到175 Wh/kg，具備500公里的純電續航能力，擁有1萬次的充電壽命；支持峰值5C的超充，且在電鑽穿透、鋸斷電芯、多軸向擠壓，等極端濫用測試下不起火、不爆炸。

寧德時代國內乘用車、商用車首席技術官高煥表示，鈉新電池的能量密度相對磷酸鐵鋰電池還是偏低一點，但是它的特點是耐低溫性能特別好，鈉新動力電池能夠在-40℃的環境下能夠一鍵啟動，電芯能量保持率仍達90%，停放一年還是可以正常使用，使用壽命超過八年，全生命周期成本較鉛酸電池減少61%。

寧德時代鈉新電池首先會應用於商用領域的24V電池開始，寧德時代鈉新-24V重卡啟駐一體蓄電池將於2025年6月正式開啟規模化量產，首發落地一汽解放車型。隨後，鈉新動力電池也將於2025年12月正式量產出貨，首發落地巧克力換電車型。

不過，當前鈉離子電池成本較磷酸鐵鋰電池也仍然處於劣勢。業內另一家鈉電龍頭的相關負責人此前提及，鈉離子電芯在兩三年後成本有望降至0.3元/Wh-0.4元/Wh，將和當前主流的鋰離子電池處於同一成本水準競爭。

歐陽楚英表示，隨著技術的進步，鈉離子電池的成本也一直在持續下降，至於什麼時候鈉離子電池能夠比鋰離子電池還便宜，那技術還要繼續往前走，供應鏈也要繼續強大，未來某一個時間點鈉離子電池一定可以實現成本優勢。

高煥預測，從中長期規劃來看，鈉離子電池隨著成熟度越來越高，商業化程度也越來越高，有機會取代現在磷酸鐵鋰一半的市場。