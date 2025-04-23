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上海車展現場直擊！新能源車占七成 智駕安全聲不絕於耳

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
造車新勢力蔚來旗下新品牌螢火蟲在車展推出新車，該車款人民幣11.98萬元起，對標Mini跟Smart，希望吸引小資女性客戶。記者黃雅慧／攝影
造車新勢力蔚來旗下新品牌螢火蟲在車展推出新車，該車款人民幣11.98萬元起，對標Mini跟Smart，希望吸引小資女性客戶。記者黃雅慧／攝影

第21屆上海國際汽車工業展覽會(以下稱「2025上海車展」)23日在國家會展中心開幕，本次參展的車輛總數大約在1,300輛，其中新能源車的佔比超過七成。包括比亞迪、蔚來、小鵬等知名大陸車企都在車展上發布新車。相較於展現智駕優勢，更多強調安全。

中新社報導，中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，中國在新能源汽車領域已經把先發優勢轉化成產業領先優勢；2025上海車展在產品層面，將進一步展現出汽車企業在低碳化、智能化發展中取得的科技創新成果。「以電動化、智能化、網聯化為主要方向的產業變革，正在重構全球汽車產業生態。」他說。

據現場實地探訪，大陸車企巨頭比亞迪的發布會展台擠滿觀眾且受到最多矚目，其中不乏操著日語、法語與英文的專業觀眾與媒體。比亞迪這次發布全尺寸旗艦SUV概念車Dynasty-D，其隸屬於王朝網，量產版有望今年上市；同時也發布海洋網5款新車首發，包括Ocean-S 概念車以及海獅06DM-i、海獅06EV、海豹06EV、海豹06DM-i旅行版全球首發亮相，覆蓋轎車、SUV、旅行車等不同品類，精準填補主流市場的細分空白。

而本屆車展前適逢小米SU7事故，引發大眾對於智駕與電動車安全疑慮。位於議題風口的小米汽車雖首度參展，展台聚集看車觀眾，但整體沈靜低調，據現場工作人員表示，該事故確實對他們銷量造成影響，但他強調SU7的安全是經過檢驗合格的，駕駛員速度掌握也很重要。外界也期盼沈寂多時的董事長雷軍會否現身，小米公關部總經理王化通過澎湃新聞表示，雷軍其實很想來，但因有其他行程規劃，「不得已」。

走進今年大陸車企展台現場，相較於強調AI科技，更多的是「安全」的聲音。比如賽力斯在發布會的主題就是「智能安全」；而長城汽車展台上不斷播送長城汽車董事長魏建軍受訪視頻，不斷表達輔助駕駛是「人機共駕」，不是「自動駕駛」；吉利汽車在發布銀河戰艦科技硬核SUV時，也強調「全域AI 安全平權」；新勢力蔚來員工在介紹旗下新品牌螢火蟲新車也強調，為了「安全」，車內裝配9個安全氣囊、24個高性能感知硬體等....就為了消除大眾對於電動車安全的疑慮。

而以智駕為優勢的華為，在22日才發布華為最新一代高階智能輔助駕駛系統「ADS 4乾坤智駕系統」，並在行業內首發高速L3商用解決方案。澎湃新聞報導，華為高級副總裁余承東23日在車展上表示，大家過去不允許做的事情，L3可以。高速L3不能有任何閃失，確保把安全做到業界絕對頂尖級。

數據顯示，中國大陸已經連續16年位居全球汽車產業產銷第一，持續10年位居新能源汽車產銷第一。

2025上海車展於4月23日至5月2日在國家會展中心（上海）舉行，本屆以「擁抱創新 共贏未來」為主題，展出總面積超過36萬平方公尺，來自26個國家和地區的近1,000家中外知名企業參展，相比往屆參展國別範圍更廣、規模再創新高。

比亞迪展台現場展出與黑神話悟空戰略合作的車款，試圖打造中國神話。記者黃雅慧／攝影
比亞迪展台現場展出與黑神話悟空戰略合作的車款，試圖打造中國神話。記者黃雅慧／攝影
比亞迪旗下品牌仰望也推出新車仰望U8L，該車款吸引中東地區博主關注、也引來360董事長周鴻禕到訪了解。記者黃雅慧／攝影
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上海 車展 電動

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