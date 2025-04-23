反內捲 中國電商據報將取消「僅退款」

中國企業全面推動「反內捲式競爭（過度競爭、彼此消耗）」，包括拼多多等電商平台將全面取消「僅退款」服務，消費者收到貨後若申請「退款不退貨」，將由商家自行處理，平台不主動介入。歷時4年的電商「僅退款」服務正式落幕。

北京商報日前披露了上述消息。「僅退款」是指消費者完成網購交易後可直接選擇退款而無須退貨，通常適用於產品品質問題明顯的情況，例如商品破損、功能不完整或商品不符合宣傳。

「僅退款」服務於2021年由拼多多率先推出，京東、淘寶、抖音、快手等相關平台之後於2024年相繼引入，但原本為保護消費者權益的「僅退款」自實施以來爭議不斷。

據報導，部分電商在未了解具體糾紛情況的情況下，不經商家同意就向消費者發送「僅退款」通知，導致一些商家在責任尚未明確的情況下，同時損失了貨款和產品。

一些職業「消費者」更惡意利用這項規則獲利，導致不少商家損失嚴重。變調的制度讓許多店家苦不堪言，促使官方出手整治。今年中國全國人大、政協「兩會」期間，相關管理部門明確表示將整治平台濫用「僅退款」規則而造成商家貨款兩空的問題。

報導表示，淘寶天貓去年7月率先鬆綁「僅退款」規則。阿里旗下1688平台自今年3月下旬全面取消「僅退款」政策，在處理商品品質問題的交易糾紛時根據帳號誠信情況判定，並由平台補貼受損方。京東、快手、拼多多等平台也進行了一定優化。

中國電商平台目前售後一般設有「退款無須退貨」和「退款退貨」入口。「僅退款」政策取消後，平台可能僅保留「退款退貨」，「收到貨」情形下退款是否退貨將由商家與消費者協商決定。電商「僅退款」服務歷時4年，正式落幕。

報導引述中國業界人士表示，取消無序的「僅退款」有助於電商產業從低價競爭回歸良性競爭，保障商家的經營公平，釋放消費活力，促進平台健康發展。（編輯：周慧盈/邱國強）1149423