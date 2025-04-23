佳士得呈獻香港雅逸精品拍賣周 5月22日至28日公眾預展

國際拍賣行佳士得（Christie's）23日宣布，將於5月在The Hemderson亞太區總部舉行香港雅逸精品周，呈獻一系列精心挑選的珍罕珠寶、名錶、手袋及珍釀。臻品薈萃的現場及網上拍賣將會雲集令人渴求的稀世珍品，為追求出眾品質與匠心工藝傑作的藏家和鑑賞家帶來難能可貴的購藏良機。

隨著全球市場對雅逸精品的需求愈加殷切，佳士得指出，將會繼續致力提供頂級平台，為藏家呈獻來源有緒的非凡逸品，今季的雅逸精品拍賣亦提供寶貴良機，讓藏家欣賞和購藏兼具藝術美感與卓越品質的雋永佳作。

佳士得指出，此次拍賣將有四場，包括珍罕名釀、典雅傳承：手袋及配飾、瑰麗珠寶及翡翠首飾、精緻名錶。

珍罕名釀包括5月22日舉行的「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏第三部份」及5月23日舉行的「卓越來源極緻私人窖藏」。再次為藏家帶來難得的機會，購藏名酒藏家劉鑾雄先生令人渴求的傳奇窖藏。這批顯赫窖藏匯聚Henri Jayer的頂級珍釀，包括1980年代至2001年多個經典年份的醇釀，

同時亦有Domaine de la Romanee-Conti 的珍稀佳釀，包括 1990 年代至 2010 年代的 Romanee-Conti 及Montracher 頂級珍品。此外，拍賣亦帶來難得一見的 Echezeaux、La Tache 和 Richebourg 佳釀，還有精選的勃艮第白酒，包括 Leflaive Montrachet 和d'Auvenay Batard-Montrachet 出品的珍罕名酒。

「卓越來源極緻私人窖藏」帶來160 件 Domaine de la Romanee- Conti 佳釀拍品，大部分為2000 至 2010 年代以原裝木箱盛載的珍稀美酒。備受矚目的名釀包括 Jacques-Frederic Mugnier Musigny、 Domaine des Comtes Lafon Montrachet、Leflaive 一級園和特級園，以及大瓶裝 Joseph Drouhin Montrachet Marquis de Laguiche（最大達9公升）和 Ramonet Montrachet 的佳釀。

波爾多醇釀則匯聚當代一級莊及二級莊名釀，精選香檳則蒐羅 Dom PerignonCristal Rose、Salon 的出品，以及一組極為罕見的 Salon Le Mesnil Assortment 原裝禮盒套裝。法國以外產區的精彩拍品亦包括 Soldera 八個年份垂直套裝、Pingus 及 Screaming Eagle 的珍釀。

典雅傳承：手袋及配飾為5月26日，春季現場拍賣繼續體現佳士得萃選臻美名品的理念，匯聚愛馬仕、香奈兒及路易威登三大殿堂級品牌的傳世之作，其中最矚目的珍品當數兩個首度亮相拍場的愛馬仕特別訂製手袋，分別為華貴精緻的雙拼色短吻鱷魚皮凱莉娃娃手袋，及罕見的霧面粉色 25 公分凱莉包，兩者在設計美感和工藝方面也無可比擬。

今季拍賣亦雲集琳瑯滿目的經典珍品，包括藏家夢寐以求的 Faubourg 柏金包、全球罕見的 40公分黑色灣鱷皮鑽石柏金包，以及路易威登與藝術大師村上隆和草間彌生聯袂創作的限量版手袋。同場更呈獻多款不同尺寸的喜馬拉雅鱷魚皮手袋，彌足珍貴。悉心蒐羅的珍品頌揚歷史傳統與創新精神，以及對購藏非凡臻品的不朽熱愛。獨具慧眼的手袋藏家將能在這場精品薈萃的盛會之中，領略傳奇手袋的雋永優雅魅力與前瞻精神。

瑰麗珠賣及翡翠首飾為5月27日，現場拍賣匯聚逾百件珍罕非凡的珠賣，而領街之作包括極具歷史價值的 35.09 克拉喀什米爾皇家藍藍寶石戒指「The Regent Kashmir」，以及重達13.22 克拉的緬甸紅賣石戒指「The Regal Ruby」，後者更有望成為近十年來佳士得香港成交價最高和最碩大的緬甸紅寶石l在此閱覽新聞稿1。

拍賣亦帶來一枚10.35 克拉哥倫比亞無油祖母綠及鑽石戒指，以及一對分別重 7.03 克拉及 6.92 克拉的哥倫比亞無油祖母綠及鑽石耳環，精彩紛呈。

彩色鑽石也是另一個不容錯過的瑰麗焦點，璀璨動人的珍品包括一枚重 4.08 克拉的內無瑕豔彩紫粉紅色鑽石戒指，以及一枚重了.48 克拉的內無瑕深彩藍鑽石戒指，美艷動人。拍賣也蒐羅來自全球頂尖珠寶品牌的典藏之作，包括寶格麗、卡地亞、海瑞 ．溫斯頓及梵克雅寶等，同樣不容錯過。

精緻名錶為5月28至29日，春季現場拍賣帶來多枚魅力非凡的鐘錶傑作，包括當代及新復古的超級複雜功能時計、限量珍品，以及來自知名獨立製錶品牌的獨特設計，當中許多更首度亮相拍場。拍賣由兩枚非同凡響的時計矚目領街，包括充滿傳奇色彩的勞力士型號 6100，配以華麗奪目的飛龍掐絲琺瑯圖案錶盤，自1990 年向 Butterfield& Butterfield 購入以來，一直仔細保存在 King's Art Collection 之中；另一枚罕見的 F.P.Journe Sonnerie Souveraine 時計於2006 至 2018年期間僅出品不足60枚，珍罕難求，完美體現現代製錶工藝最複雜細緻的技術。

拍賣也帶來三個顯赫私人珍藏：匯聚經典百達翡麗現代複雜功能時計的「誌極系列」；延續2024 年5月第一部份悉數成交拍賣佳績的「世代珍優」第二部份，矚目珍品包括 Aquanaut 和 Nautilus 等令人渴求的奢華運動腕錶型號；以及凝聚30 年心血精心蒐羅、以匠心獨運的獨立製錶品牌時計為主的「時光印記：卓越腕錶珍藏」。令人引項以待的腕錶傑作將於2025 年在香港、日內瓦、迪拜和紐約的佳士得拍賣中呈獻。

其他亮點包括琺瑯大師傑作，其中一枚為獨一無二以 Suzanne Rohr 手繪微繪琺琅為特色的百達翡麗懷錶，以及當代珍品如極其稀有的配黑色錶盤的百達翡麗型號5016P、限量10枚鑲鑽的理查米爾 RM004 Felipe Massa款，還有慶祝愛彼 150 周年的腕錶，以及一系列卡地亞時計，如罕見的鉑金鑲鑽「Crash」。