關稅戰下 中國大陸政策投資布局紅利商機

為穩住股市，中國大陸證券監督管理委員會推動中長期資金入市，優化資本市場投資生態，從完善社保資金投資制度到制定推動中長期資金入市指導意見，目標健全長期投資制度環境，其中多項措施提高上市公司的投資價值，提升全國社保基金、基本養老保險資金投資制度。

在資金來源方面，中央匯金公司擁有完備的資產實力和穩定的現金流，且有成熟的融資渠道，並獲得人民銀行的流動性支持。中央匯金公司亦將繼續發揮市場「穩定器」的作用，果斷應對市場波動，並計劃增加持有不同風格的ETF，以維護資本市場的平穩運行。

中國大陸國家隊 ETF規模增長近四倍，國家新政策三大利多：穩利率、穩債市、穩股市，今年上半年中央匯金大幅買入以科創50ETF、創業板 ETF、中證 1000ETF等金融商品，並通過交易債券的方式，穩定利率和債券市場，有效減少金融系統脆弱性，而另一方面，中國大陸國家隊通過抵押而獲取的資金用於股票市場投資，可望帶動更多增量資金進場穩定股市。

永豐滬深300紅利指數基金經理人林永祥表示，大陸官方積極穩住經濟的措施，使得資本市場的發展得到強力支持，特別是自2024年9月中國大陸中央政治局會議推出一系列政策後，在A股配置價值方面進一步提升，且A股估值尚處於歷史低位。對於投資者說，當下美台股市相對震盪，多元分散投資相當重要，建議可採取定期定額或分批布局方式參與中國大陸紅利普惠的投資機會。

永豐中國科技50大ETF（00887）林永祥表示，受此次關稅影響，大陸關鍵人工智慧晶片公司寒武紀科技，發布公告說明，儘管被列入美國實體清單，但這次加徵關稅對公司的經營管理不會造成實質性影響，因其境外收入占比較低。此外，韋爾股份於2019年斥資百億併購全球前三大傳感器廠商豪威科技，成為大陸最大傳感器廠商，2023年股價稍稍下滑，不過今年4月公布的2024年財報顯示，營收創歷史新高。相較於全球股市大波動中，大陸市場在動盪下自立自強，凸顯出科技產業的資產價值，此時，正是中長期逢回進場布局的好時機。