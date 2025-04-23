惠譽警告：大陸地方政府專項債償付壓力加劇

國際信評機構惠譽23日表示，大陸地方政府的專項債償付壓力加劇。繼專項債利息支出占全大陸地方政府性基金支出總額的比率，自2019年的2.9％大幅升至2023年的7.6％之後，惠譽預測，2025年該比率將達到10％。

香港信報報導，2024年，大陸財政部宣布人民幣10兆元（約新台幣45兆元）債務置換計畫，在未來5年內，利用專項債置換地方政府融資平台（城投企業）的隱性債務。

惠譽指出，儘管近期發行利率下降且期限延長，但是專項債餘額的增加提高了利息支出。按計算，去年專項債相關的利息支出約人民幣8000億元以上。

惠譽稱，土地出讓收入是專項債的主要償債來源，儘管專項債產生的項目收入快速增長，收入足以覆蓋全部類型的專項債，但由於房地產市場疲軟和利息支出上升，覆蓋率正在下降。大陸政府的新政策允許地方政府使用財政補貼和其他項目收入進行償付，降低短期還款風險。

然而，有鑑於獲取替代融資面臨挑戰，惠譽預期，專項債再融資率繼自2021、2022年的約78％，升至2023、2024年的約85％之後，將在中期內保持高位。

同時，經濟偏弱地區面臨更高的利息負擔，導致債務管控措施收緊、增量融資空間收窄。其中，經濟強省財務靈活性更優，但仍面臨債務壓力攀升。

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝於今年1月13日出席亞洲金融論壇時表示，會致力化解經濟運作中的風險因素，並指「大陸政府已採取一系列措施，有效弱化地方債務和房地產市場風險」，潘功勝表示，「目前相關風險整體處於收斂狀態」。他提到，目前地方政府融資平台數量、債務規模都有了大幅下降，債務風險趨於收斂。