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外媒指首款電動SUV將推遲上市 小米回應發布時間不變

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
小米集團董事長雷軍，日前曬出在武漢大學與小米YU7的合影。（取自雷軍微博）
小米集團董事長雷軍，日前曬出在武漢大學與小米YU7的合影。（取自雷軍微博）

大陸電動車製造商小米，旗下一款電動車SU7近期發生車禍後，外媒指出，小米已推遲首款運動型多用途車（SUV）的上市計畫。不過，小米集團公關部總經理王化23日透過個人微博發文，表示有外媒報導YU7推遲發布，但YU7上市發布時間並未改變，依然是之前小米董事長雷軍預告的今年6到7月。

IT之家報導，值得一提的是，今年小米首次參加上海車展，不過備受期待的YU7缺席，只展出小米SU7 Ultra和 SU7。小米第2款車型YU7中文命名為「小米御7」，寓意「陸地戰車，御風而行」。小米YU7先前已經開始預熱，而這款車型的爆料及高畫質實車圖也早已在網上流出。

小米YU7先前已現身大陸工信部，提供單電機和雙電機版本。據此前爆料，YU7將提供2種不同電池容量版本，分別為96.3度和101.7度，續航里程最高可達820公里。

雷軍2月稱在試駕小米 YU7 的過程中「1,000多公里路程補能兩次」，並稱「續航能力表現出色」。

據大陸工信部資訊顯示，小米YU7長寬高分別為4999/1996/1608（1600）mm，軸距達到3000mm，屬於中大型 SUV。

彭博報導，知情人士透露，小米YU7電動SUV不會按原計畫在6或7月上市，新的上市時間尚未確定。此外，小米也取消了原定本周在上海車展上舉行的YU7發布活動。知情人士還透露，小米還將原定於4月底舉行的年度投資者大會，將延期到6月。

今年3月29日，一輛小米SU7在安徽省寧樅高速公路撞擊護欄後發生火燒車，疑因車門無法打開，3名女大學生喪命車內。這起死亡車禍引發外界對自動駕駛技術、車輛安全設計、小米公司態度的質疑。

SU7 車展 電動

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