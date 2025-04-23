川普態度放軟認「對陸145%關稅太高」 陸外交部：停止威脅訛詐

美國總統川普一改先前對大陸強硬態度，最新表示對大陸的145%的關稅太高了，強調「未來關稅會遠低於145%，但不會是零」。大陸外交部發言人郭嘉昆23日被問到此事時表示，如果美方真的想透過對話談判解決問題，「就應該停止威脅訛詐」，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話，「一邊說要同中方達成協議，一邊不斷搞極限施壓，這不是同中方打交道的正確方式，也是行不通的。」

郭嘉昆強調，中方早就指出，關稅戰、貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，脫鉤斷鏈只會孤立自己。「對於美國發動的關稅戰，中方的態度很明確，我們不願打，也不怕打，打，奉陪到底；談，大門敞開。」

至於白宮22日表示，中美貿易協議談判取得了進展。被媒體問到中國正在與美國進行貿易協議談判嗎？郭嘉昆回應，「剛才我已經回答了相關的問題，對於美國發動的關稅戰，中方的態度很明確，我們不願打也不怕打。如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應當停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方進行對話。」

川普22日坦言，目前對大陸的145%的關稅太高了，強調「未來的關稅會遠低於145%，但絕對不會是零」。美國財政部長貝森特同樣表示，川普政府與大陸正在進行的關稅戰很快就會降溫，因為這可能會對經濟產生影響。