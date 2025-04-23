美提高關稅能迫製造業回流？ 陸官媒稱「這美企」大裁員

美國總統川普日前稱實施高關稅是為了「讓製造業回流」。然而大陸央視23日在報導中稱，多家美企開始裁員，另外是美國民眾為降低成本而改去二手店購物，央視稱，「讓製造業回流」這一雄心勃勃的計劃被潑了冷水。

央視報導，多家在美國的製造業知名企業已經開始裁員，例如富豪（Volvo）汽車將在維吉尼亞州都柏林工廠裁員250至350人。

先前富豪汽車宣布，由於關稅導致市場需求面臨不確定性，計劃在美國裁員550至800人，涉及的工廠還包括賓夕法尼亞州麥克卡車工廠和馬里蘭州黑格斯敦工廠。

富豪此次裁員主要涉及重型卡車生產線，自4月美國政府施行高關稅以來，美國汽車製造業面臨成本壓力。特定零部件關稅導致單車製造成本將增加12-15%，重型卡車訂單量年減18%。

分析人士稱，汽車關稅可能導致美國汽車銷量出現自2008年金融危機以來的最大幅度下降，引發的減產可能迫使伊利諾、密西根和俄亥俄等州出現裁員潮，這些州是主要的汽車製造中心。

此外，美國零售業也受到關稅衝擊，二手市場正日益受到美國消費者的青睞。有二手店的顧客說，衣服本來就夠貴了，「現在我可能只會買二手貨了，特別是考慮到關稅的影響。」

二手商店業者稱，店裡所有商品單價都在2到4美元之間，「我覺得現在來二手店逛的人比以往任何時候都多。」