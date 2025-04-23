馬斯克認了缺稀土！機器人生產遇阻 稱特斯拉正與陸合作

曾揚言今年將生產數千台擎天柱（Optimus）人形機器人的特斯拉執行長馬斯克，22日表示，其生產受到了大陸稀土磁鐵出口限制的影響。特斯拉正在與大陸合作，以獲得使用稀土磁鐵的出口許可證。

路透報導，馬斯克說，大陸希望保證稀土磁鐵不會用於軍事用途，「大陸希望得到保證，這些技術不會被用於軍事目的，顯然不會。它們只是被用在人形機器人上。」他在財報電話會議上表示。

作為對美國提高關稅的反擊，大陸從本月開始對稀土實施出口限制，限制了用於製造武器、電子產品和一系列消費品的礦物供應。

分析師表示，出口限制不僅包括礦產，還包括磁鐵和其他難以取代的成品；出口商現在必須向大陸商務部申請許可證，這個過程相對不透明，可能需要6到7周，甚至到幾個月的時間。

擎天柱（Optimus）是特斯拉開發的一款人形機器人，2022年10月1日，在特斯拉AI Day上，馬斯克介紹這款特斯拉首款人形機器人「擎天柱」，機器人搭載特斯拉同款的自動駕駛軟體系統和感測器。

證券時報報導，高性能釹鐵硼永磁材料是機器人伺服電機（馬達）的核心材料。公開資料顯示，單台人形機器人通常需要40個以上的伺服馬達，每個馬達需要50-100克釹鐵硼材料，總用量可達2至4公斤。以特斯拉的「擎天柱」為例，單台機器人需要約3.5公斤高性能釹鐵硼。