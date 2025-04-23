陸各省公布首季GDP 浙江DeepSeek助力增6%、廣東僅增4.1%

大陸多個省市近日陸續公布第1季經濟成績，其中，擁有「杭州六小龍」的浙江首季GDP比去年同期增長6%，包含機器人、新能源車等產業成為經濟火車頭；廣東省第1季的經濟增長4.1%，低於全中國大陸的5.4%。

星島頭條23日稱，廣東作為外貿大省，在關稅戰背景下受關注，日前廣東省政府21日開會強調，要「能早則早、能快則快推出更多激勵性政策，主動幫助企業排憂解難」，以應對外部的不確定性。

去年廣東GDP增長3.5%，連2年未達標引發質疑，甚至有分析指其經濟第一省地位可能被江蘇取代。廣東是第一外貿大省，外貿體量長期占全中國大陸5分之1，報導指，關稅戰的影響將在第2季度顯現，對廣東衝擊或更明顯。

至於浙江，今年初由杭州新創科企DeepSeek掀起的高科技熱潮席捲大陸，引發外國資金再次聚焦中國大陸，相關利多在浙江首季經濟得以反映。浙江省政府新聞辦21日公布，第1季度全省地區生產總值2.23兆人民幣，同比增長6%。

報導對比，去年，浙江在全大陸各省GDP排名中位列第4，落後廣東、江蘇、山東。浙江省官方把今年的經濟增長目標訂為5.5%，以今年第1季的情況看屬於「超額完成」，相較於把「保5」定為今年的目標的廣東省，後者首季的成績未有驚喜。

報導提到，其他省份也公布了第1季GDP數據，湖北同比增長6.3%，安徽增長6.2%，河南增長5.9%；福建、江西增長5.7%，北京及四川增長5.5%。