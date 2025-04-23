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涉通訊技術！歐盟向WTO提與陸爭端仲裁 陸商務部：依相關規則處理

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
對於歐盟就中、歐有關涉及通訊技術的世貿爭端案件提起訴訟仲裁，大陸商務部條約法律司負責人23日回應，中方已收到歐方訴訟請求，將按照多方臨時上訴仲裁安排（MPIA）相關規則處理，維護自身合法權益。路透
對於歐盟就中、歐有關涉及通訊技術的世貿爭端案件提起訴訟仲裁，大陸商務部條約法律司負責人23日回應，中方已收到歐方訴訟請求，將按照多方臨時上訴仲裁安排（MPIA）相關規則處理，維護自身合法權益。路透

歐盟就中國大陸與歐洲有關涉及「通訊技術」的世貿爭端案件提起上訴仲裁，大陸商務部條約法律司負責人23日以答記者問方式回應，中方已收到歐方訴訟請求，將按照「多方臨時上訴仲裁安排」（MPIA）相關規則處理，維護自身合法權益。

財聯社報導，歐盟22日就訴訟中國標準必要專利禁訴令世貿爭端案（DS611）專家組裁決提起「多方臨時上訴仲裁安排」（MPIA）項下的上訴仲裁請求。

大陸商務部官網發布，負責人表示，中方始終高度重視知識產權保護。「中方高興地看到世貿組織專家組支持中方主張。」

該負責人指出，MPIA作為世貿成員維護爭端解決機制運轉的機制性安排，有利於維持多邊貿易體制的穩定性和可預期性。中方將與其他MPIA參加方，一道共同推動MPIA有效實施，堅定維護以規則為基礎的多邊貿易體制。

根據世貿組織（WTO）官網，世貿爭端案（DS611）是自2020年8月以來，大陸法院一直發布被稱為「禁訴令」的決定，以對擁有高科技專利的歐盟公司施加壓力，並阻止它們合法保護技術。

歐盟認為，大陸法院利用巨額罰款的威脅，阻止歐洲公司訴諸外國法院，使得歐洲高科技公司在爭取自身權利時處於明顯劣勢，大陸製造商要求這些禁訴令，以更便宜甚至免費的方式獲得歐洲技術。

同時，歐盟已於2022年2月18日，向WTO提起針對大陸的爭端解決案件，理由是限制歐盟公司向外國法院申請保護和使用專利。

根據我經濟部智慧財產權官網，此一爭端的起源為攸關3G、4G或5G等通訊技術的標準必要專利（Standard Essential Patent, SEP），歐盟在諮商書中列舉「中興—盧森堡康文森」、「小米—美國InterDigital」、「OPPO —日本夏普」、「三星電子—瑞典愛立信」等大陸法院作出禁訴令裁定的案件。

大陸商務部 專利 歐盟

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