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日媒：陸總理李強致親筆信給石破茂 籲攜手應對美關稅

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
日媒共同社指大陸國務院總理李強致親筆信給日相石破茂，籲共同應對美國川普政府的關稅政策。圖為去年10月10日，兩人在寮國永珍出席東亞合作領導人系列會議時會見。新華社
日媒共同社指大陸國務院總理李強致親筆信給日相石破茂，籲共同應對美國川普政府的關稅政策。圖為去年10月10日，兩人在寮國永珍出席東亞合作領導人系列會議時會見。新華社

日媒共同社22日指，多名日本政府相關人士透露，面對美國川普政府的關稅措施，大陸政府已致信日相石破茂，呼籲攜手應對。報導分析，美中關稅戰對立加深，陸方似乎有意拉攏日本，日方將考慮與中國大陸的關係並慎重對待。

另一方面，中共中央對外聯絡部部長劉建超，22日在北京會見由日本公明黨黨魁齊藤鐵夫率領的代表團。齊藤鐵夫22日起訪陸3天，石破茂委託他轉交致大陸國家主席習近平的親筆信。

共同社報導提到，據日本政府相關人士透露，日方經由陸駐日大使吳江浩接收了大陸國務院總理李強的親筆信，該信的內容似乎是強調，在川普政府接連公布高關稅形勢下，有必要共同對抗保護主義。

報導回顧，美對大陸出口商品合計加徵145%的關稅，大陸則祭出反制性關稅稅率上調至125%。

但日媒也提到，日本與中國大陸之間存在諸多難題，例如大陸是否恢復因福島第一核電廠處理水排放入海而暫停的日本水產品進口等。

日本 石破茂

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