陸中高端建案再現「日光盤」

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

上海又有新建案出現日光盤（當日賣光），每戶要價人民幣918萬元至人民幣1,220萬元（約新台幣4,130萬元至5,490萬元）的新房子居然開盤日就賣光，顯示中高端建案率先回溫。

位於上海浦東新區內中環的「浦發・蓮園」新建案首批112套房源共吸引365組客戶，最終這112套房在4月21日開盤當天就賣光，也就是俗稱的「日光盤」，在中美關稅戰引發經濟動盪之際，上海新房熱賣受到關注。

數據顯示，上海今年來共有29個樓盤（建案）中近半數認購率超過100%，有七個「日光盤」。

其中，供應最大的樓盤是位於上海黃浦區人民廣場板塊的嘉里金陵華庭。公開信息顯示，3月22日，該項目首期推出158套房源，儘管每平方米均價近人民幣19萬元，總價格段在人民幣4,000萬元至1.7億元，但該項目推出後迅速「日光」。

上海中原地產市場分析師盧文曦認為，雖然上海二手房的交易結構還是以人民幣300萬以內低總價房為主，但是自從去年上海的普宅、非普宅的標準調整以後，高端大戶型的二手房的購房力量釋放還是比較充分的。

盧文曦指出，想要換購的部分屋主賣掉手裡的一套到兩套房子，然後去置換的行為變多了，整體市場狀況良好，市場交易鏈條順暢，今年整體的中高端改善需求釋放，應該還是會延續去年相對來說比較快的交易節奏。

上海 人民幣 套房

延伸閱讀

士林建案鷹架掉落 北市勞檢出爐：違3項最重恐罰90萬

繼特斯拉後⋯豐田與上海簽約獨資蓋Lexus電動車廠

陸第8屆進博會 70多國將參與

陸人均可支配所得 上海11萬元居冠

相關新聞

陸國資基金 切斷對美投資

美中關稅戰升級，金融領域也走向脫鉤。外媒報導，在北京壓力下，包括大陸國家主權財富基金中國投資有限責任公司（中投公司）等國...

重慶經貿推介會 放眼汽車、電子

重慶21日舉行一場經貿推介會，吸引柬埔寨、新加坡、津巴布韋、義大利、西班牙、巴西等20多個國家的200多名政黨負責人、研...

停工10年 天津117大廈將復工

中國大陸北方第一高樓、已停工10年的天津117大廈（樓高117層）項目將復工，預計2027年完工。

南沙片區跨境電商 暴風成長

中國（廣東）自由貿易試驗區廣州南沙新區片區（下稱「南沙片區」）21日迎來掛牌10周年。南沙區政府當日通報，南沙片區跨境電...

清淤水庫 全電驅絞吸船投用

世界最大全電驅可拆裝環保絞吸船—「浚瀾」船22日首次投用，正式投入官廳水庫清淤試點工程。

陸首批1000千瓦電動機車下線

中國首批1000千瓦（kW）功率等級電池動力機車21日在中國中車大連機車車輛有限公司（下稱「中車大連公司」）正式下線，首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。