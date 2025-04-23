上海車展登場 聯發科出擊

經濟日報／ 特派記者黃雅慧／上海22日電
亞洲最大車展上海國際汽車工業展覽會（2025上海車展）23日開幕，今年來自26個國家和地區的近1,000家中外企業參展。聯合報系資料照
亞洲最大車展上海國際汽車工業展覽會（2025上海車展）23日開幕，今年來自26個國家和地區的近1,000家中外企業參展。聯合報系資料照

亞洲最大車展上海國際汽車工業展覽會（2025上海車展）今（23）日開幕，今年來自26個國家和地區的近1,000家中外企業參展，展出總面積超過36萬平方公尺，首發新車預計超過100輛，規模再創新高。值得注意的是，這次台資企業聯發科（2454）也有參展。

事實上，聯發科近年進軍車用晶片領域，前年宣布與輝達合作，為軟體定義汽車（SDV）提供完整的智慧座艙方案，聯發科開發整合輝達GPU小晶片（chiplet）的汽車系統單晶片，且搭載輝達AI與繪圖運算IP。相關產品規畫2025年末推出，2026、2027年供應汽車客戶端。

在整車企業方面，福斯、賓士、BMW、奧迪、富豪、豐田、福特等知名品牌悉數參展。同時，一汽、東風、上汽、吉利、比亞迪等中國大陸品牌也全力參加。在新能源品牌中，除了以往參展的NIO蔚來、小鵬、理想、問界等知名品牌外，小米汽車、鴻蒙智行、樂道等將首次參與車展。

而作為首度參展的小米汽車，因為此前深陷小米SU7車禍風波，在車展前夕宣布不會展出新車YU7。此外，外界關注因車禍後作風低調化的小米董事長雷軍會否現身車展。

品牌 小米汽車 車展

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