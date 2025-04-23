陸國資基金 切斷對美投資

美中關稅戰升級，金融領域也走向脫鉤。外媒報導，在北京壓力下，包括大陸國家主權財富基金中國投資有限責任公司（中投公司）等國資基金，已在最近幾周停止了對美國私募股權的新投資，同時將資金部署到其他國家，實現「投資組合多元化」。

英國金融時報引述知情人士表示，大陸受國家支持的基金，正在切斷或撤回對美國私募股權的投資，這是對美國總統川普發起貿易戰的最新反擊。知情人士稱，這些舉動是為了回應來自北京當局的壓力。

報導指出，近幾十年來，大陸主權財富基金已向黑石、TPG和凱雷集團等美國最大的私人資本集團投入了數十億美元，這是因為在西方政府的監管措施下，透過私募股權基金進行的間接投資，能使中國大陸向西方企業和經濟體投入資金。

其中，中投公司曾在川普第一任期內與高盛共同設立了一檔私募股權投資「中美產業協作基金」，如今也傳出是多家撤資的大陸基金之一。據報要被撤走投資的美國私募基金公司包括凱雷、TPG及黑石等不予評論。

中投公司是經大陸國務院批准設立的大陸國有大型投資公司，是全球最大主權財富基金之一，今年以總資產超過人民幣12兆元的規模，超越大陸中信集團成為大陸第一央企。

中投公司在全球100多個國家和地區都有投資，從美國黑石集團的股權到澳大利亞電網，從巴西鐵礦到東南亞科技企業，投資版圖覆蓋能源、科技、金融等各個領域。

2017年11月9日，高盛集團和中投公司達成戰略合作關係，成立一檔規模達50億美元的中美產業協作基金，2018年成功募集到15億美元資金，廣泛投向在中國大陸有業務的美國製造業、工業、消費品和醫療等行業企業。該基金主要幫助美國企業進入中國市場，改善中美間貿易不平衡的狀況。中投也曾持有過黑石集團股份，但於川普第一任期內出售。

另一方面，面對今年經濟受到貿易戰等嚴峻考驗，上海證券報報導，大陸本土私募股權投資行業出現回暖跡象。報導稱，尤其是大陸政府引導基金和國資加大出資力度，為市場注入了強勁動力。據LP投顧統計，今年3月大陸政府引導基金、國資累計認繳規模達人民幣1,436.9億元，較2月增長約58%。