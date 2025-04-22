劍指中國 印度對進口鋼材徵12％臨時關稅

世界第二大粗鋼生產國印度，宣布對部分進口鋼鐵產品徵收12%的臨時關稅，以遏制來自大陸的廉價進口鋼鐵產品。

路透報導，此舉是美國總統川普今年4月，對各國徵收廣泛關稅、開啟與大陸的貿易戰以來，印度進行的首次重大貿易政策轉變。

印度財政部21日在一份官方命令中表示，該關稅即日起生效，有效期為200天，「除非提前被撤銷、取代或是修訂」。

印度鋼鐵部部長庫馬拉斯瓦米（H.D. Kumaraswamy）在一份聲明中聲稱，該措施目的在保護印度境內鋼鐵製造商免受進口激增的不利影響，並確保市場公平競爭。「這一舉措將讓境內生產商，特別是中小型企業得到緩衝，他們一直面臨著進口增加帶來的巨大壓力。」

近年來，大陸鋼鐵的大量湧入，已迫使一些印度鋼廠縮減運營規模，並考慮裁員。印度的關稅主要針對大陸，大陸已成為印度第二大鋼鐵進口來源國，僅次於南韓。而印度也連續第二年成為成品鋼鐵淨進口國。

印度此次關稅政策背後的調查始於去年12月。去年9月，印度財政部宣布，對從大陸和越南進口的不銹鋼焊接鋼管徵收12%到30%不等的關稅，為期5年。

當時有專家指出，這一限制短期內可以保護印度鋼鐵企業，但長期來看不利於自身的升級換代和產業發展，因為問題根本在於印度鋼鐵產業國際競爭力不足，導致企業在技術進步和加強管理方面缺乏動力。