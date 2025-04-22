華為搶進L3自動駕駛 發表智駕ADS 4

華為22日發表乾崑ADS 4高速L3商用解決方案，不僅反應速度更快，ADS 4端到端時延降低了50%，並且升級訓練過程，由人教AI到AI教AI，來訓練各種平時人類司機開車很少遇到的場景，並生成軌跡來控制車輛，提供更安心的駕駛體驗。

華為智慧汽車解決方案BU CEO靳玉志透露，2024年華為智慧解決方案BU研發投入超過人民幣100億元，研發人員8,000人，過去一年智慧化部件發貨量超過2,300萬套，合作上市車型已經超過了22款。

華為乾崑智駕ADS 4實現架構升級、安全升級、體驗升級以及產業升級。在架構方面，ADS 4採用了全新的WEWA架構，在雲端採用世界引擎World Engine，利用擴散生成模型技術，可以生成各種平時人類司機開車很少遇到的難例場景，如鬼探頭、前車急剎等，「從人教AI到AI教AI」。

在車端，華為打造了World Action Model世界行為模型，感測器、雷達、麥克風等視覺、聽覺、觸覺的資料將會用來訓練這一模型，而這一模型將為司機提供資訊，並生成軌跡來控制車輛，提供更安心的駕駛體驗。

靳玉志表示，WEWA架構是一個全新的面向自動駕駛的架構。相比ADS上一代架構，ADS 4端到端時延降低了50%，反應更快，變道更絲滑；無效變道次數減少，通行效率提升20%，重剎率降低30%。

此次在運動控制上，華為數位底盤引擎XMC也迎來升級，實現車身、電機、懸架、轉向、制動和熱管理6合1全域融合。

在安全方面，從CAS 3.0升級為全維防碰撞系統CAS 4.0，以「全時速、全方向、全目標、全天候、全場景」五維安全為目標，主動安全能力增強。

在產業升級方面，靳玉志表示，華為將堅持利用世界引擎模型來解決高速L3場景下的模擬和驗證，將堅定走融合傳感和演算法相結合的路線，提升車輛在L3場景中的環境感知能力，同時堅持將ADS和整車協同控制能力相結合，來保證行駛的安全。