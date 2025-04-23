陸首批1000千瓦電動機車下線

中國首批1000千瓦（kW）功率等級電池動力機車21日在中國中車大連機車車輛有限公司（下稱「中車大連公司」）正式下線，首批10台電池動力機車將用於鋼鐵企業生產，替換傳統高汙染內燃機車。

中新社報導，此次下線的電池動力機車搭載大功率磷酸鐵鋰動力電池系統，最大亮點在於該機車採用的液冷快充技術，實現680kW超大功率充電，僅需70分鐘即可完成滿電補給，較傳統充電模式效率提升1倍。為方便用戶採購配置與使用，機車採用成熟的新能源汽車充電模塊，充電模塊與新能源汽車充電樁兼容性高達99%。

中車大連公司機車開發部總體設計師楊萬潞介紹，在智能化領域，機車預留無人化智慧運輸接口，可通過模擬資深駕駛員操作習慣，實現封閉場景全天候無人化作業，提升運輸效率。