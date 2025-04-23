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清淤水庫 全電驅絞吸船投用
世界最大全電驅可拆裝環保絞吸船—「浚瀾」船22日首次投用，正式投入官廳水庫清淤試點工程。
中新社報導，「浚瀾」船由中交集團設計建造，擁有五項絕活，能適應國內絕大多數江河湖庫的生態清淤。
一是搭載可拆裝疏浚裝備領域最強的電力驅動挖掘輸送系統。每小時標準疏浚量達2000立方公尺—相當於每小時挖空一座標準游泳池。此外「浚瀾」船專為深水湖庫清淤設計，挖掘深度可至25公尺，加裝深水模塊後最大挖深可達60公尺。
二是配備自主研製的新型泥泵，較上代國產泥泵輸送效率提升10%以上，叠加水下泵和艙內泵串聯接力，能將淤泥快遞到5公里外。
三是內置智慧大腦控制系統，可根據不同土質自主優化作業參數，實現遠程操控和監測，甚至無人作業。
四是配備高壓岸電接入模塊，實現零碳排放。同時裝配自主研發設計的新型環保絞刀，能精準挖掘汙染底泥卻不擾動周邊水體。
五是採用獨特的模塊化設計，能够實現水陸兩棲調遣，拆成九大模塊後通過陸地運輸。
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